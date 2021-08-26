Риск смерти от коронавируса увеличивается при запущенном пародонтите

Москва, 26 августа. Зарубежные ученые заявили, что запущенный пародонтит в три раза повышает шанс летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией.

Специалисты провели исследование, в результате которого было установлено, что пациенты с запущенным пародонтитом чаще умирают от COVID-19, чем те, кто не страдает этим заболеванием. Пародонтит также связывают с более высокими рисками госпитализации, передает Sayidy.

По словам медиков, запущенная форма пародонтита вызывает «цитокиновый шторм». Это опасный иммунный ответ, при котором вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток. Они попадают в легкие, где вызывают симптомы, напоминающие сепсис.

Пародонтит — тяжелое стоматологическое заболевание. При нем разрушается нормальная структура альвеолярного отростка верхних челюстей или альвеолярной части нижней челюсти.

Как ранее сообщалось, врачи из США выявили новый симптом дельта-штамма коронавируса. На заболевание может указывать боль в ушах.