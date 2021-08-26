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«Ради славы и донатов»: российские треш-стримеры отметились нападениями на прохожих
Общество
«Ради славы и донатов»: российские треш-стримеры отметились нападениями на прохожих
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Российские треш-стримеры популяризируют в Сети новый скандальный тренд, который подразумевает нападение на случайных прохожих во время онлайн-трансляции.

Как сообщает издание «ПолитРоссия», подобными выходками уже отметились некто Репейник и Маэстро. Ради славы и донатов они залили лицо проходящей мимо женщины перцовым баллончиком. Стримеров не устроило, что у москвички не было с собой аккумулятора для зарядки смартфона.

Этот случай не является прецедентом. Так, в июне ярославский блогер Аслан с товарищем вел трансляцию, приставая на улице к молодежи. В конечном итоге он спровоцировал драку с незнакомцами, которые отдыхали у местного кафе. В потасовку был втянут даже повар заведения.

Хотя подобные инциденты фиксируются все чаще, в России нет закона, запрещающего так называемые треш-стримы. Член Совета Федерации Алексей Пушков предлагал наказывать блогеров за унижение человеческого достоинства лишением свободы на срок до шести лет или штрафами от 300 до 600 тысяч рублей. В парламенте обещали решить вопрос к лету 2021 года, но потом рассмотрение законопроекта перенесли.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали группу молодых людей, которые распылили перцовый баллончик в лицо прохожей во время трансляции. Среди нападавших были стримеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

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