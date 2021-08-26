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Блогеров доставили в отдел после треш-стрима с распылением газового баллончика в Москве

  /   Обновлено: 26 августа 2021 21:04
Происшествия
Блогеров доставили в отдел после треш-стрима с распылением газового баллончика в Москве
wikipedia.org  /  DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Москва, 26 августа. Блогеры, которые распылили газовый баллончик в лицо прохожей во время треш-стрима, были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе столичного ГУ МВД, в ближайшее время правоохранители примут решение — отпустить стримеров или задержать. В отношении молодых людей проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Измайловская межрайонная прокуратура поручила провести проверку опубликованного в Сети видео, на котором группа хулиганов брызнула газовым баллончиком в лицо женщине. Речь идет о треш-стримерах Игоре Малихове и Евгении Дмитерко. Они встретили гражданку в парке и принялись ее оскорблять. Все это сопровождалось громким смехом.

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