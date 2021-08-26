Доработанный вариант танка Т-14 «Армата» вызвал интерес гостей форума «Армия-2021»

Кубинка, 26 августа. Доработанный вариант основного танка Т-14 «Армата» был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», вызвав большой интерес у посетителей мероприятия.

Отмечается, что новейшая российская бронетехника принимает участие в форуме «Армия» с 2017 года. Тогда «Армата» вызвала настоящий ажиотаж среди международных экспертов. Также новинка приглянулась и обычным гостям мероприятия, пишет «Российская газета».

В этом году танк не стали ограждать от посетителей, благодаря чему любой желающий может лучше изучить конструкцию Т-14. Сообщается, что машина способна разгоняться до 80 км в час, оснащена орудием калибра 125 мм и танковым пулеметом, а также обладает технологией «стелс», которая позволяет снизить уровень заметности танка в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне.

Ранее сообщалось, что возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021». В заседании круглого стола 26 августа принимали участие должностные лица, которые ответственны за организацию рационализаторской и изобретательской работы в военной сфере.