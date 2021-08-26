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Судан подтвердил, что плотина Хидасэ не повлияла на наводнения в стране
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ не повлияла на наводнения в стране
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 26 августа. Плотина «Возрождение» (Хидасэ) никоим образом не повлияла на наводнения, заявил министр ирригации Судана Ясир Аббас.

Чиновник рассказал, что эфиопский объект не стал причиной водной стихии в этом году. Он добавил, что отсутствие юридического соглашения между странами повлекло за собой дорогостоящие меры предосторожности, а значит, экономические и социальные последствия для Хартума.

Ясир Аббас сообщил, что такой вывод сделан по итогам заседания кабмина. На встрече представители министерств и губернатор Хартума рассмотрели отчеты о сезоне наводнений 2021–2022 годов.

Участники также обсудили подтопление в городе Аль-Фау, огромные разрушения в результате катаклизма и проблему с сельскохозяйственными угодьями. Чиновники затронули меры, необходимые для подготовки всех затопленных территорий к зимнему сезону.

Министр добавил, что его ведомству во время нынешних поводков впервые удалось использовать суданские водохранилища Розейрес и Мерове. Это помогло преодолеть сильные наводнения в июле и августе.

На прошлой неделе Ясир Аббас сообщил, что переговоры по плотине «Возрождение» зашли в тупик из-за «непримиримости Эфиопии и прогресса второго испытания». Он подтвердил позицию Хартума, отвергающую любые односторонние шаги Аддис-Абебы без достижения юридического соглашения между тремя сторонами, включая Египет.

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судан плотина возрождение хидасэ
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