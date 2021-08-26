Судан подтвердил, что плотина Хидасэ не повлияла на наводнения в стране

Хартум, 26 августа. Плотина «Возрождение» (Хидасэ) никоим образом не повлияла на наводнения, заявил министр ирригации Судана Ясир Аббас.

Чиновник рассказал, что эфиопский объект не стал причиной водной стихии в этом году. Он добавил, что отсутствие юридического соглашения между странами повлекло за собой дорогостоящие меры предосторожности, а значит, экономические и социальные последствия для Хартума.

رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو وبعد ذلك كل إيراد النيل الازرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء اجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات اثر اقتصادي و اجتماعي كبير — Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) August 25, 2021

Ясир Аббас сообщил, что такой вывод сделан по итогам заседания кабмина. На встрече представители министерств и губернатор Хартума рассмотрели отчеты о сезоне наводнений 2021–2022 годов.

Участники также обсудили подтопление в городе Аль-Фау, огромные разрушения в результате катаклизма и проблему с сельскохозяйственными угодьями. Чиновники затронули меры, необходимые для подготовки всех затопленных территорий к зимнему сезону.

Министр добавил, что его ведомству во время нынешних поводков впервые удалось использовать суданские водохранилища Розейрес и Мерове. Это помогло преодолеть сильные наводнения в июле и августе.

На прошлой неделе Ясир Аббас сообщил, что переговоры по плотине «Возрождение» зашли в тупик из-за «непримиримости Эфиопии и прогресса второго испытания». Он подтвердил позицию Хартума, отвергающую любые односторонние шаги Аддис-Абебы без достижения юридического соглашения между тремя сторонами, включая Египет.