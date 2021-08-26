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Захарова сообщила об установлении связи с находящимся в Афганистане Шугалеем

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:31
Политика
Захарова сообщила об установлении связи с находящимся в Афганистане Шугалеем
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 26 августа. Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей вышел на связь из Афганистана. Такую информацию подтвердил МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова доложила ситуацию по президенту ФЗНЦ. Максим Шугалей находится в столице Афганистана. По словам Захаровой, с главой фонда удалось установить связь.

«Все в порядке», — констатировала дипломат.

С российским социологом не могли связаться после взрывов около аэропорта в Кабуле. В столице Афганистана произошел теракт.

Певица Татьяна Буланова ранее призналась, что не смогла дозвониться до Шугалея. Исполнительница написала об этом в соцсетях. Корреспондент «Народных новостей» также не установил контакт с социологом.

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афганистан захарова шугалей
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