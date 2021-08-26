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Черная Audi въехала в ограждение на Выборгском шоссе

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:30
Происшествия
Черная Audi въехала в ограждение на Выборгском шоссе
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Санкт-Петербург, 26 августа. Водитель черной Audi на скорости врезался в ограждение на въезде в Сертолово Ленинградской области. Сведений о пострадавших не поступало.

Черная «Ауди» на высокой скорости влетела в ограждение на Выборгском шоссе и пробила его. В результате у иномарки значительно пострадал капот. Очевидец произошедшего снял последствия аварии на смартфон. На кадрах видно, как хозяин автомобиля обеспокоен после произошедшего ДТП.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Водителю Audi также не потребовалась медицинская помощь.

Страшная авария в Туве унесла жизни пятерых человек. По неустановленным причинам автомобиль «Тойота Эстима» перевернулся.

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