Черная Audi въехала в ограждение на Выборгском шоссе

Санкт-Петербург, 26 августа. Водитель черной Audi на скорости врезался в ограждение на въезде в Сертолово Ленинградской области. Сведений о пострадавших не поступало.

Черная «Ауди» на высокой скорости влетела в ограждение на Выборгском шоссе и пробила его. В результате у иномарки значительно пострадал капот. Очевидец произошедшего снял последствия аварии на смартфон. На кадрах видно, как хозяин автомобиля обеспокоен после произошедшего ДТП.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Водителю Audi также не потребовалась медицинская помощь.

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