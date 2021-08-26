В столице Боливии прошли акции протеста медиков и шахтеров

Ла-Пас, 26 августа. В столице Боливии прошел массовый марш шахтеров, протестующих против политики правительства Луиса Арсе.

#LaPaz

Mineros realizan un mitin en la Plaza San Francisco.

????APG pic.twitter.com/zb3VufPm7z — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 26, 2021

Тысячи золотодобытчиков собрались в столице страны, чтобы потребовать отставки министра горнодобывающей промышленности по причине того, что правительство не удовлетворяет их требования о мерах по оживлению горнодобывающего сектора, который столкнулся с последствиями пандемии.

«Сегодня мы призываем к скорейшему вниманию к нашим требованиям. Мы надеемся, что президент нас примет», — заявил СМИ представитель протестующих.

Добыча полезных ископаемых является вторым пунктом экспорта страны после углеводородов и дает работу более ста тысяч человек. Золотодобытчики предложили закон о золоте, который даст предоставит отрасли стимулы для развития. Правительство не приняло решения по этим требованиям.

#Ultimo Reportan que el centro de #LaPaz continúa bloqueado por distintas manifestaciones, entre ellas la de los mineros cooperativistas que están a la espera de las negociaciones con el Gobierno. (Foto: ATB) pic.twitter.com/R0M6Yla5nt — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) August 26, 2021

Во вторник в Ла-Пасе прошла демонстрация медицинских работников, которые потребовали продления своих контрактов для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Предприниматели, профсоюзы и другие производственные сектора требуют принятия мер по оживлению экономики. По словам оппозиционеров, за девять месяцев Управления правительство президента Луиса Арсе больше сосредоточилось на политической повестке дня, связанной с расследованием государственного переворота 2019 года, который привел к отставке президента Эво Моралеса.