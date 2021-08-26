Российским сыроделам стало сложнее продавать продукцию из-за Белоруссии

Москва, 26 августа. Российские производители негативно оценивают увеличившиеся объемы поставок дешевого белорусского сыра.

В ситуации, когда продукция соседнего государства стоит на треть меньше, отечественным сыроделам не удалось продать большую часть товара. По данным исследования, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews, запасы нереализованного российского сыра на складах производителей выросли на 24% по сравнению с 2020 годом, пишет РБК.

Импорт белорусской продукции в первом полугодии увеличился на 19% по отношению к прошлому году, что составило 145 тыс. тонн. При этом дисконт по сырам составляет 38%. Такой показатель складывается из низких цен на сырье в стране, так как стоимость молока в Белоруссии регулируется государством, и гибкой политики ценообразования, которая стала возможной благодаря доходам от поставки сыворотки (побочного продукта производства сыров) в Китай.

Со всей страны в деревню Дубровское Истринского городского округа Московской области приехали более 400 участников фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», каждый из которых представит свою продукцию. Гостей мероприятия ждут более 120 тонн разнообразного российского сыра.