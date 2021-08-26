Определились соперники петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов

Стамбул, 26 августа. Стали известны соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в столице Турции 26 августа. Петербургский «Зенит» попал в группу H. Соперниками команды Сергея Семака стали лондонский «Челси», туринский «Ювентус», а также шведский «Мальме».

Дата первого матча «Зенита» в главном клубном турнире Европы станет известна позже. Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне турнир выиграл «Челси».