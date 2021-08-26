Смена концепции: почему США позволили талибам завладеть оставленным в Афганистане оружием

Весь мир на протяжении последних месяцев наблюдает за поспешным выводом войск США из Афганистана. Средства массовой информации неоднократно публиковали кадры оставленных военных баз, наполненных исправным военным транспортом, оружием и обмундированием. Практически все это досталось «Талибану»1 (запрещен в РФ), и у обывателей возникли закономерные вопросы: как можно было допустить подобное и почему Штаты не уничтожили технику в случае невозможности ее передать?

Руководитель союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с международной редакцией ФАН рассказал, чем объясняется поведение Соединенных Штатов и раскрыл роль захваченного талибами оружия в их победе над правительственными силами.

Что отдали

По приблизительным оценкам, США оставили на территории Афганистана несколько десятков миллиардов долларов в виде техники, оружия и прочего оборудования.

По информации различных источников, талибам достались, по крайней мере, 23 штурмовика Embraer Super Tucano, легкие самолеты Cessna 208B, несколько единиц транспортных самолетов С-27А, C-130H Hercules и С-130, некоторое количество вертолетов MD-530F и UH-60 Black Hawk, 600-700 броневиков MRAP, тысячи единиц колесной техники.

Федеральное агентство новостей /

Достались «Талибану» и танки, правда, советские: до 40 штук Т-55 и Т-62 в неизвестном состоянии. Кроме того, «наследие» СССР, отнятое у афганской армии, включает в себя до полусотни РСЗО «Град», 50-85 гаубиц Д-30, несколько Ми-17.

В этот же список входят 500-600 минометов, полторы тысячи РПГ и переносных ракетных комплексов Javelin, несколько сотен тысяч штурмовых винтовок M-16, униформа, тепловизоры и приборы ночного видения L3, неизвестное количество разнообразных боеприпасов.

Талибы, в свою очередь, способны использовать эту технику за счет перешедших на их сторону афганских солдат, некогда прошедших подготовку у американских же инструкторов.

Как отдали

Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из ближневосточной республики в мае текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дохе в 2020 году. После себя войска оставили множество военной техники, оружия и боеприпасов, зная, что в большинстве случаев афганская армия не успеет ими овладеть.

На фоне бегства западных армий движение «Талибан» приступило к полномасштабному наступлению, в короткие сроки овладев горной местностью и небольшими поселениями Афганистана. Правительственные силы закрепились в городах, однако постепенно выбивались оттуда талибами. В конце концов, 15 августа движение овладело Кабулом, и остатки коалиционных войск закрепились в городском аэропорту, обеспечивая вывод дипломатов и некоторого числа беженцев.

Photo sent by U.S. person from an Afghan cousin who took and sent the photo right before the complex attack at Hamid Karzai International Airport (HKIA) in Kabul. The Afghan cousin is said to have been killed in the attack. pic.twitter.com/mReEtLisiK — Alex Plitsas ???????? (@alexplitsas) August 26, 2021

Особо показательным является пример авиабазы Баграм. К июлю крупнейший американский военный объект, способный вместить до десяти тысяч человек и 110 военных самолетов, оказался оставлен последним американским подразделением. Выведены были лишь самолеты, остальные техника и оборудование остались нетронутыми и в скором времени перешли в руки талибам.

Зачем отдали

По мнению Франца Клинцевича, переход оружия не является следствием непредусмотрительности или спешки американцев. Это элемент новой стратегии Вашингтона в регионе, и справедливо говорить не о захвате, а о запланированной передаче техники.

«Было принято решение по смене концепции: теперь решение проблем перешло от военных к спецслужбам. Приехал директор ЦРУ, переговорил с ними, они все обсудили и согласовали. Они договорились, что талибы будут продвигать дальше свои идеи. <…> Почему талибы и захватили сразу пограничные посты — они будут продвигать свои идеи дальше. Стратегия эта, думаю, где-то прописана, и президент Соединенных Штатов предупредил, что при отклонении от нее США вернутся и начнут снова бомбить. Это часть сценария», — рассказал Клинцевич.

Собеседник считает, что дополнительным свидетельством спланированности данной акции является тот факт, что за нее ни один военачальник не был арестован и привлечен к ответственности.

«В одном только Баграме отдали сотни бронеавтомобилей! С пулеметами, патронными лентами, заправленными бензобаками… Разве делают такие подарки? «Талибан» взял эту базу через час. Очевидно, что были договоренности, осуществилась передача. Чтобы это объяснить, в самих Соединенных Штатах сказали: «Мы не думали, что власть так быстро сдаст свои позиции», — напомнил эксперт.

При этом США не могли не понимать, что без их поддержки оставшиеся силы безопасности попросту не будут иметь физической возможности защитить себя. И все же они оказались брошены, так как, по словам собеседника, американцы не считают их за людей и им не интересно, как сложится дальнейшая жизнь бывших «подопечных».

Joe Biden Has Just Abandoned the Afghans Who Helped Us to the Taliban https://t.co/6ZsxrxaRTE — James Cooper (@stratosphere53) August 25, 2021

Разумеется, «Талибан» использовал американское оружие против афганской армии, тем самым упростив для себя достижение победы. Однако гораздо более критичный удар по правительственным силам нанес факт предательства американцами.

«На мой взгляд, это оказало крайне разрушительное морально-психологическое воздействие на афганскую армию, потому что старшие начальники, когда увидели происходящее, сразу убежали. Младшие командиры либо сразу перешли на сторону талибов, либо бросили все и отправились к себе домой. <…> Предательство [США] привело к полному моральному разложению в вооруженных силах и уничтожению воли к оказанию сопротивления», — считает Клинцевич.

Новая реальность

В настоящий момент «Талибан» является самой хорошо вооруженной террористической группировкой в мире благодаря НАТО. Едва ли приобретенная техника будет использована в ближайшее время против соседних стран — хотя бы потому, что талибы всячески пытаются демонстрировать миролюбие, надеясь на международное признание.

Taliban Special Forces Badri 313 Unit With Us Weapon https://t.co/rj2rJgQWA7 — Naya Tez (@naya_tez) August 25, 2021

Однако, считает собеседник, регион активно меняется, во многом благодаря привнесенной американцами нестабильности.

«Мы будем наблюдать последовательную метаморфозу, поведение полевых командиров и их интересы в соседних странах. Мы будем наблюдать взрывы в общественных местах, новые военные конфликты, увеличение числа беженцев из Афганистана и из Средней Азии», — заключил Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.