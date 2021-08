Смена концепции: почему США позволили талибам завладеть оставленным в Афганистане оружием

Весь мир на протяжении последних месяцев наблюдает за поспешным выводом войск США из Афганистана. Средства массовой информации неоднократно публиковали кадры оставленных военных баз, наполненных исправным военным транспортом, оружием и обмундированием. Практически все это досталось «Талибану»1 (запрещен в РФ), и у обывателей возникли закономерные вопросы: как можно было допустить подобное и почему Штаты не уничтожили технику в случае невозможности ее передать?

Руководитель союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с международной редакцией ФАН рассказал, чем объясняется поведение Соединенных Штатов и раскрыл роль захваченного талибами оружия в их победе над правительственными силами.

По приблизительным оценкам, США оставили на территории Афганистана несколько десятков миллиардов долларов в виде техники, оружия и прочего оборудования.

По информации различных источников, талибам достались, по крайней мере, 23 штурмовика Embraer Super Tucano, легкие самолеты Cessna 208B, несколько единиц транспортных самолетов С-27А, C-130H Hercules и С-130, некоторое количество вертолетов MD-530F и UH-60 Black Hawk, 600-700 броневиков MRAP, тысячи единиц колесной техники.

Достались «Талибану» и танки, правда, советские: до 40 штук Т-55 и Т-62 в неизвестном состоянии. Кроме того, «наследие» СССР, отнятое у афганской армии, включает в себя до полусотни РСЗО «Град», 50-85 гаубиц Д-30, несколько Ми-17.

В этот же список входят 500-600 минометов, полторы тысячи РПГ и переносных ракетных комплексов Javelin, несколько сотен тысяч штурмовых винтовок M-16, униформа, тепловизоры и приборы ночного видения L3, неизвестное количество разнообразных боеприпасов.

Талибы, в свою очередь, способны использовать эту технику за счет перешедших на их сторону афганских солдат, некогда прошедших подготовку у американских же инструкторов.

Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из ближневосточной республики в мае текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дохе в 2020 году. После себя войска оставили множество военной техники, оружия и боеприпасов, зная, что в большинстве случаев афганская армия не успеет ими овладеть.

На фоне бегства западных армий движение «Талибан» приступило к полномасштабному наступлению, в короткие сроки овладев горной местностью и небольшими поселениями Афганистана. Правительственные силы закрепились в городах, однако постепенно выбивались оттуда талибами. В конце концов, 15 августа движение овладело Кабулом, и остатки коалиционных войск закрепились в городском аэропорту, обеспечивая вывод дипломатов и некоторого числа беженцев.

Photo sent by U.S. person from an Afghan cousin who took and sent the photo right before the complex attack at Hamid Karzai International Airport (HKIA) in Kabul. The Afghan cousin is said to have been killed in the attack. pic.twitter.com/mReEtLisiK