Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 21:12
21:10
Происшествия
Новый взрыв произошел в Кабуле
21:09
Политика
Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
21:08
Происшествия
Адвокат с сообщниками предстанут перед судом за присвоение недвижимости в Ленобласти
21:07
Общество
Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым будет нелегко в сентябре
21:06
Экономика
«История не терпит дураков»: эксперты отказали Украине в управлении «СП-2»
21:06
Весь мир
Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
21:03
Спорт
Спортивные эксперты оценили шансы российских паралимпийцев на победу в Токио
21:03
Общество
Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
21:01
Политика
Публицист Рожин разоблачил заявления Зеленского о Киевской Руси
21:00
Видео
Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
Все новости

Смена концепции: почему США позволили талибам завладеть оставленным в Афганистане оружием

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:55
Весь мир
Смена концепции: почему США позволили талибам завладеть оставленным в Афганистане оружием
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua / Lance Cpl. Alexa Hernandez/ZUMAPRESS.com / Hussain Ali/Keystone Press Agency

Весь мир на протяжении последних месяцев наблюдает за поспешным выводом войск США из Афганистана. Средства массовой информации неоднократно публиковали кадры оставленных военных баз, наполненных исправным военным транспортом, оружием и обмундированием. Практически все это досталось «Талибану»1 (запрещен в РФ), и у обывателей возникли закономерные вопросы: как можно было допустить подобное и почему Штаты не уничтожили технику в случае невозможности ее передать?

Руководитель союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с международной редакцией ФАН рассказал, чем объясняется поведение Соединенных Штатов и раскрыл роль захваченного талибами оружия в их победе над правительственными силами.

Что отдали

По приблизительным оценкам, США оставили на территории Афганистана несколько десятков миллиардов долларов в виде техники, оружия и прочего оборудования.

По информации различных источников, талибам достались, по крайней мере, 23 штурмовика Embraer Super Tucano, легкие самолеты Cessna 208B, несколько единиц транспортных самолетов С-27А, C-130H Hercules и С-130, некоторое количество вертолетов MD-530F и UH-60 Black Hawk, 600-700 броневиков MRAP, тысячи единиц колесной техники.

Смена концепции: почему США позволили талибам «захватить» оставленное оружие
Федеральное агентство новостей  / 

Достались «Талибану» и танки, правда, советские: до 40 штук Т-55 и Т-62 в неизвестном состоянии. Кроме того, «наследие» СССР, отнятое у афганской армии, включает в себя до полусотни РСЗО «Град», 50-85 гаубиц Д-30, несколько Ми-17.

В этот же список входят 500-600 минометов, полторы тысячи РПГ и переносных ракетных комплексов Javelin, несколько сотен тысяч штурмовых винтовок M-16, униформа, тепловизоры и приборы ночного видения L3, неизвестное количество разнообразных боеприпасов.

Талибы, в свою очередь, способны использовать эту технику за счет перешедших на их сторону афганских солдат, некогда прошедших подготовку у американских же инструкторов.

Как отдали

Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из ближневосточной республики в мае текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дохе в 2020 году. После себя войска оставили множество военной техники, оружия и боеприпасов, зная, что в большинстве случаев афганская армия не успеет ими овладеть.

На фоне бегства западных армий движение «Талибан» приступило к полномасштабному наступлению, в короткие сроки овладев горной местностью и небольшими поселениями Афганистана. Правительственные силы закрепились в городах, однако постепенно выбивались оттуда талибами. В конце концов, 15 августа движение овладело Кабулом, и остатки коалиционных войск закрепились в городском аэропорту, обеспечивая вывод дипломатов и некоторого числа беженцев.

Особо показательным является пример авиабазы Баграм. К июлю крупнейший американский военный объект, способный вместить до десяти тысяч человек и 110 военных самолетов, оказался оставлен последним американским подразделением. Выведены были лишь самолеты, остальные техника и оборудование остались нетронутыми и в скором времени перешли в руки талибам.

Зачем отдали

По мнению Франца Клинцевича, переход оружия не является следствием непредусмотрительности или спешки американцев. Это элемент новой стратегии Вашингтона в регионе, и справедливо говорить не о захвате, а о запланированной передаче техники.

«Было принято решение по смене концепции: теперь решение проблем перешло от военных к спецслужбам. Приехал директор ЦРУ, переговорил с ними, они все обсудили и согласовали. Они договорились, что талибы будут продвигать дальше свои идеи. <…> Почему талибы и захватили сразу пограничные посты — они будут продвигать свои идеи дальше. Стратегия эта, думаю, где-то прописана, и президент Соединенных Штатов предупредил, что при отклонении от нее США вернутся и начнут снова бомбить. Это часть сценария», — рассказал Клинцевич.

Собеседник считает, что дополнительным свидетельством спланированности данной акции является тот факт, что за нее ни один военачальник не был арестован и привлечен к ответственности.

«В одном только Баграме отдали сотни бронеавтомобилей! С пулеметами, патронными лентами, заправленными бензобаками… Разве делают такие подарки? «Талибан» взял эту базу через час. Очевидно, что были договоренности, осуществилась передача. Чтобы это объяснить, в самих Соединенных Штатах сказали: «Мы не думали, что власть так быстро сдаст свои позиции», — напомнил эксперт.

При этом США не могли не понимать, что без их поддержки оставшиеся силы безопасности попросту не будут иметь физической возможности защитить себя. И все же они оказались брошены, так как, по словам собеседника, американцы не считают их за людей и им не интересно, как сложится дальнейшая жизнь бывших «подопечных».

Разумеется, «Талибан» использовал американское оружие против афганской армии, тем самым упростив для себя достижение победы. Однако гораздо более критичный удар по правительственным силам нанес факт предательства американцами.

«На мой взгляд, это оказало крайне разрушительное морально-психологическое воздействие на афганскую армию, потому что старшие начальники, когда увидели происходящее, сразу убежали. Младшие командиры либо сразу перешли на сторону талибов, либо бросили все и отправились к себе домой. <…> Предательство [США] привело к полному моральному разложению в вооруженных силах и уничтожению воли к оказанию сопротивления», — считает Клинцевич.

Новая реальность

В настоящий момент «Талибан» является самой хорошо вооруженной террористической группировкой в мире благодаря НАТО. Едва ли приобретенная техника будет использована в ближайшее время против соседних стран — хотя бы потому, что талибы всячески пытаются демонстрировать миролюбие, надеясь на международное признание.

Однако, считает собеседник, регион активно меняется, во многом благодаря привнесенной американцами нестабильности.

«Мы будем наблюдать последовательную метаморфозу, поведение полевых командиров и их интересы в соседних странах. Мы будем наблюдать взрывы в общественных местах, новые военные конфликты, увеличение числа беженцев из Афганистана и из Средней Азии», — заключил Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Смена концепции: почему США позволили талибам завладеть оставленным в Афганистане оружием
сша афганистан оружие талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru