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Booking.com оштрафовали за доминирующее положение на рынке в РФ

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:20
Экономика
Booking.com оштрафовали за доминирующее положение на рынке в РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила оборотный штраф на Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на рынке, заявили в ведомстве.

Сумма санкции составила 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении службы. Регулятор в декабре 2020 года завершил рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении компании. Возбудили его после обращения «Опоры России». ФАС, в свою очередь, выяснила, что сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров.

Кроме того, Booking.com вынуждал соглашаться на определенные условия для закрытых групп пользователей. В итоге владельцы гостиниц не могли предлагать клиентам через другие каналы продаж более низкие цены на свои услуги, чем через сервис.

Ранее ФАС начала проверки на предмет картельного сговора среди крупнейших отечественных производителей арматуры. Объектами мониторинга стали НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь».

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фас штраф booking.com
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