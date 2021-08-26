Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым будет нелегко в сентябре

Москва, 26 августа. Один из самых популярных российских астрологов Павел Глоба посоветовал представителям всех знаков зодиакального круга держать в балансе работу и личную жизнь и не слишком отвлекаться ни в одну, ни в другую сторону. По его словам, лучшими днями в предстоящем месяце станут 8, 12, 13 и 16 сентября. Предостеречься он попросил 1, 3, 4 и 6 числа. Глоба отметил, что особых негативных тенденций в первом месяце осени ожидать не стоит, но четыре знака зодиака все же «заденет», — пишет «Слово и дело».

Овны, по словам Павла Глобы, столкнутся с трудностями. В какой-то момент им даже захочется все бросить и уехать, но харизма и веселый характер помогут им справиться с проблемами.

Львы, по мнению Глобы, захотят обновления. Он указал, что им резко вздумается сменить обстановку и, возможно, интерьер. При этом, как отмечает специалист, ремонт может затянуться, что, конечно же, станет причиной дискомфорта. При этом со своими партнерами они сблизятся именно благодаря этому.

Девы, как считает астролог, также испытают все проверки сентября на себе. По его мнению, представители этого земного знака просто поддадутся осенней хандре. Работа, как и всегда, поможет им справиться со всеми проблемами. Чем больше задач — тем меньше неудач.

Перед нелегким выбором окажутся в сентябре Весы. Глоба уточнил, что им нужно будет определиться с вектором движения. Выбирать придется между семьей и карьерой. Внимания будут требовать близкие и родные, но и на работе замаячит интересная перспектива.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Максим Фадеев набирает участников нового астрологического шоу.