Вашингтон, 26 августа. Гиперзвуковые «супер-пупер ракеты» экс-президента США Дональда Трампа не представляют угрозы для России, уверены американские аналитики.

Обозреватели издания Newsweek в своем материале приводят заявление бывшего лидера Соединенных Штатов о том, что в ближайшее время американские военные станут обладателями самой быстрой ракеты на планете. По его словам, это сверхзвуковое «супер-пупер» оружие сможет развивать скорость до 17 Махов.

В то же время эксперты усомнились в расхваленной ракете Трампа. Журналисты уверены, что она не сможет нанести какого-либо вреда России. В качестве доказательства они привели слова генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова. Он подчеркнул, что никакие существующие или перспективные ракеты не смогут преодолеть противовоздушную защиту РФ, поскольку Москва давно развивает технологию гиперзвука, в том числе и защиту от нее.

«Создаваемые на Западе супер-ракеты не представляют для нас больших проблем, и мы знаем, куда в этой области развиваться», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, чем обернулось для США поражение в гонке за гиперзвук с Россией. По его словам, такое положение вещей вынудило Пентагон изменить стратегию использования авианосных ударных групп.