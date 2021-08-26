Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 21:12
21:10
Происшествия
Новый взрыв произошел в Кабуле
21:09
Политика
Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
21:08
Происшествия
Адвокат с сообщниками предстанут перед судом за присвоение недвижимости в Ленобласти
21:07
Общество
Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым будет нелегко в сентябре
21:06
Экономика
«История не терпит дураков»: эксперты отказали Украине в управлении «СП-2»
21:06
Весь мир
Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
21:03
Спорт
Спортивные эксперты оценили шансы российских паралимпийцев на победу в Токио
21:03
Общество
Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
21:01
Политика
Публицист Рожин разоблачил заявления Зеленского о Киевской Руси
21:00
Видео
Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
Все новости

Аналитики Newsweek усомнились в способности «супер-пупер ракет» Трампа угрожать РФ
Армия
Аналитики Newsweek усомнились в способности «супер-пупер ракет» Трампа угрожать РФ
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 26 августа. Гиперзвуковые «супер-пупер ракеты» экс-президента США Дональда Трампа не представляют угрозы для России, уверены американские аналитики.

Обозреватели издания Newsweek в своем материале приводят заявление бывшего лидера Соединенных Штатов о том, что в ближайшее время американские военные станут обладателями самой быстрой ракеты на планете. По его словам, это сверхзвуковое «супер-пупер» оружие сможет развивать скорость до 17 Махов.

В то же время эксперты усомнились в расхваленной ракете Трампа. Журналисты уверены, что она не сможет нанести какого-либо вреда России. В качестве доказательства они привели слова генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова. Он подчеркнул, что никакие существующие или перспективные ракеты не смогут преодолеть противовоздушную защиту РФ, поскольку Москва давно развивает технологию гиперзвука, в том числе и защиту от нее.

«Создаваемые на Западе супер-ракеты не представляют для нас больших проблем, и мы знаем, куда в этой области развиваться», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, чем обернулось для США поражение в гонке за гиперзвук с Россией. По его словам, такое положение вещей вынудило Пентагон изменить стратегию использования авианосных ударных групп.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Аналитики Newsweek усомнились в способности «супер-пупер ракет» Трампа угрожать РФ
россия сша трамп ракета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru