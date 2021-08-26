Тизер-трейлер фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» с Кристен Стюарт появился в Сети

Лондон, 26 августа. Появился тизер-трейлер предстоящей драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Фильм расскажет о тяжелом периоде в истории британской короны и трагедии в личной жизни леди Ди.

Режиссером ленты выступил чилийский номинант на премию «Оскар», автор драмы «Джеки» Пабло Ларраина. Главную роль сыграла звезда молодежной серии фильмов «Сумерки» Кристен Стюарт, а пару ей составил британский актер Джек Фартинг.

Действие фильма происходит в начале девяностых годов, когда принцесса Диана решается на развод с сыном британской королевы Елизаветы II после его измен. Несмотря на разрушающуюся семью, супруги на рождественские каникулы еду в поместье Сандрингем. Несмотря на все веселье и мнимое счастье, остается вопрос — сможет ли принцесса Диана и дальше притворяться, оставаясь несчастной.

Премьера драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» состоится в рамках международного Венецианского кинофестиваля. В России показ начнется 4 ноября.

Ранее в Сети появилась полная версия сцены из сериала «Корона», в которой принцесса Диана поет песню из мюзикла «Призрак оперы». Роль супруги принца Чарльза сыграла Эмма Коррин.