Талибы могут занять место в Комиссии ООН по положению женщин

Кабул, 26 августа. В случае формирования движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) правительства, которое будет признано международным сообществом, их представитель может занять место в Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по положению женщин. Это глобальный межправительственный орган, который занимается продвижением идей гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в политической, экономической и социальной областях.

Taliban Agrees To Protect Every Right Women Have Which Happens To Be None https://t.co/7Ia37XuEQV — The Babylon Bee (@TheBabylonBee) August 21, 2021

Афганистан вошел в эту комиссию в 2020 году при экс-президенте Ашрафе Гани, однако после прихода к власти талибов статус руководства государства пока не определен. Многие страны неоднократно выражали опасения, что боевики, как и в прошлые годы своего правления, введут по отношению к женщинам жесткие ограничения. В частности, ранее им было запрещено появляться в публичных местах без сопровождения мужчины, учиться и заниматься общественным трудом.

Незадолго до захвата Кабула лидеры талибов заверили, что указанные требования они отменят, но женщинам, как и прежде, нужно будет носить платок. Впоследствии официальный представитель движения Забихулла Муджахид, не вдаваясь в подробности, заявил, что «права женщин в Афганистане будут соблюдаться в соответствии с законами шариата», так как эта страна имеет право на свои традиции и обычаи, в том числе исламский стиль правления.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о действиях боевиков, противоречащих обещаниям их высшего руководства касательно указанных послаблений. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров ранее упоминал, что подобные случаи происходят из-за отсутствия у талибов каких-либо централизованных указаний и инструкций, и решения в данном вопросе принимаются местными командирами. По его словам, в дальнейшем эта проблема должна быть урегулирована путем принятия соответствующих законов и поправок, если боевики планируют продолжать сотрудничество с мировым сообществом.

1. The Taliban have banned female news anchors from Afghan state television, just days after they assured they would continue to uphold women’s rights.



Shabnam Dawran, a presenter for Radio Television Afghanistan, claimed she was threatened by militants when she came to work. https://t.co/orsHAY999C pic.twitter.com/oRKWBKzTBq — BFM News (@NewsBFM) August 21, 2021

После захвата талибами Афганистана бывший постпред США при ООН Джон Болтон заявил, что вскоре организации придется сделать выбор о признании или непризнании легитимности нового руководства республики. Он выразил мнение, что в итоге представители движения будут приняты сообществом государств, так как в большинстве случаев приходящие правительства наследуют посты своих предшественников.

Талибы взяли власть в стране в результате стремительного наступления, начатого весной этого года на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. За несколько месяцев они поэтапно окружили крупные провинциальные центры, которые затем взяли менее чем за две недели, а 15 августа без боя вошли в столицу.

Президент Ашраф Гани бежал из страны, что многие политики сочли предательством. После этого тысячи людей стали прорываться в аэропорт, чтобы покинуть Кабул вместе с иностранным персоналом, эвакуацию которого проводили ВВС нескольких государств. При этом из-за давки и несчастных случаев погибло около 50 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.