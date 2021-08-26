«Клоунада»: Украина сорвала очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу

Киев, 26 августа. Украина сорвала очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Об этом высказался полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

Российский политик раскритиковал Украину за срыв очередного заседания по Донбассу. Киев пошел по пути полной дезорганизации политического урегулирования, подчеркнул Грызлов.

«Это клоунада», — высказался он.

Глава российской делегации в ТКГ ранее призвал Украину к участию в переговорах по Донбассу. Грызлов отметил, что именно Киев несет ответственность за конструктивное решение проблемы.