Врач Кобякова объяснила отличие головной боли от симптома смертельной болезни

Москва, 26 августа. Главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Екатерина Кобякова объяснила отличие головной боли от опасного симптома.

По словам специалиста, иногда небольшой ишемический инсульт может быть скрыт под простой головной болью. Их отличает то, что обезболивающие препараты не могут подавить головную боль, сигнализирующую о проблемах с сердцем.

При этом может возникнуть мышечная слабость, а любые движения пациент будет выполнять с трудом. Также возможны скачки артериального давления и головокружения.

Одинаковые очаговые симптомы головной боли могут говорить о доброкачественной опухоли в мозгу. При обнаружении настораживающих симптомов следует обращаться за помощью к медикам.

Как ранее сообщалось, названы шесть нетипичных симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ. Тревожным звонком для человека может послужить сбивчивое дыхание.