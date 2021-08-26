Кевин Ли призвал Хабиба Нурмагомедова оставить в покое ринг-герлз

Москва, 26 августа. Боец смешанных единоборств Кевин Ли раскритиковал бывшего чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова после его высказывания о ринг-герлз.

Кевин Ли отреагировал на высказывание Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз, которых экс-чемпион UFC назвал самыми «ненужными людьми» в смешанных единоборствах. Американский боец вступился за девушек, сообщает Sportskeeda.

«Позвольте мне встать на их защиту. Хабиб, оставь в покое ринг-герлз. Они были здесь задолго до тебя. Они участвовали в гораздо большем количестве боев, чем ты. Почему ты их трогаешь? Выбери кого-нибудь своего размера», — подчеркнул Кевин Ли.

Нурмагомедов американскому бойцу UFC, выступающему в полусредней весовой категории, пока не ответил. Россиянин завершил спортивную карьеру в октябре прошлого года. Нурмагомедов трижды защищал пояс чемпиона UFC.

Ранее Хабиба Нурмагомедова попытались избить после турнира промоушена Eagle FC в Нижнем Новгороде. Видео инцидента позже было опубликовали в Сети.