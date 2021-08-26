Кричевский подверг сомнению необходимость приватизации госсобственности в России

Необходимости в приватизации государственных предприятий в России нет, заявил ФАН профессор Никита Кричевский. Экономист с оптимизмом прокомментировал перенос на пару лет сроков исполнения программы приватизации 2020-2022 годов в РФ.

Среди предприятий, предлагаемых к продаже в частные руки, — банк «ВТБ», Кизлярский коньячный завод, Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и др.

«Перенос сроков приватизации? Просто отлично! — воскликнул доктор экономических наук. — На протяжении последних лет приватизация выполнялась просто потому, что была внесена в планы Минэкономразвития: экономической целесообразности в этом не было. Я лично участвовал в 2013 году в защите от приватизации прибыльной госкомпании с лучшими показателями в Восточной Европе — «Аэрофлота».

Эксперт отметил, что по показателям приватизации оценивалась работа ведомств, которые несли за этот процесс ответственность.

«Необходимость продажи госпредприятий надо доказать, причем каждого по отдельности. Они должны быть реально оценены, все это требует сроков. Непозволительно разбазаривать собственность страны!» — добавил Кричевский.

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Обратившись к списку предложенных к приватизации предприятий, он заметил, что коньячных заводов в России много, поэтому продажа Кизлярского комбината не отразится на состоянии рынка вино-водочной продукции в стране. Тогда как порт — другое дело.

«НМТП останется в госсобственности: даже если его выставят на продажу, его контрольный пакет акций выкупит какая-нибудь госструктура. Относительно большинства предприятий, попавших в обозначенный перечень, приватизация будет выполнена лишь технически. Просто в бюджет нашей страны должны поступить деньги», — заверил собеседник ФАН.

По словам профессора, активность с приватизацией периодически наблюдается потому, что чиновники просто пытаются выполнить решения, которые были приняты достаточно давно и уже, как правило, не актуальны, то есть это — бюрократическая история.

«РЖД, как и «Аэрофлот», тоже не будет приватизирована. Наше государство ни в экономическом, ни в каком другом плане от продажи этой корпорации не выиграет. «Российские железные дороги», как электропровода, скрепляют нашу страну воедино», — подчеркнул эксперт.

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Американский экономист Милтон Фридман говорил, что из всех монополий опасны только нерегулируемые, добавил Кричевский. Собеседник ФАН заметил при этом, что даже те российские компании, которые некоторые люди считают монополистами, способны хорошо работать на благо общества и государства.

«Приватизация предприятий выполняется в случаях, когда госпредприятие терпит финансовое бедствие, его продукция неконкурентоспособна или необходимы инвестиции — долгосрочные вложения. Подобные операции осуществляются также тогда, когда нет денег в бюджете страны. Ничего подобного в России и на предприятиях, которые предлагаются к приватизации, не наблюдается», — заключил Кричевский.

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