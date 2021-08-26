Сенатор Джабаров назвал безответственным заявление Киева о новых санкциях по «СП-2»

Москва, 26 августа. Сенатор Владимир Джабаров оценил слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о намерении Киева «очень громко» требовать от США санкций против оператора «Северного потока — 2».

Речь идет о компании Nord Stream AG. Витренко пообещал просить наложить новые рестрикции в случае одобрения немецким регулятором эксплуатации трубопровода. Первый замглавы международного комитета Совфеда Джабаров жестко ответил Украине и назвал заявление безответственным.

«Я считаю, что это абсолютно безответственное заявление. Они просто испытывают нервы... Как можно договариваться со страной и продавать ей свой газ, транспортировать, если страна пытается наказать поставщика этого газа?» — возмутился сенатор.

Киеву стоит сделать выбор. Либо Украина будет считать Россию «враждебным» государством и откажется от газовых транзитов, либо станет «вести себя достойно», пояснил Джабаров. Член Совфеда также привел слова президента России Владимира Путина, который не выступал против транспортировки голубого топлива через киевские территории.

Ранее политолог Богдан Безпалько предсказал равнодушие Вашингтона к требованиям Украины. По слова эксперта, призывы останутся без ответа из-за нежелания США ухудшить отношения с Германией.