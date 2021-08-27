Хочешь жить — верти умением: режиссер Илья Архипов о жизни театров в период пандемии

О том, каково актерским коллективам Санкт-Петербурга пришлось в период пандемии, рассказал режиссер Театра эстрады имени Аркадия Райкина, лауреат Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества Илья Архипов в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Жив ли российский театр».

Так, гость отметил, что в Северной столице есть не только государственные театры, но и частные, а также театральные объединения. Многие артисты во время пандемии и после нее остались без работы, но старались выкручиваться и не менять свою профессию. Придумывали новые проекты и встречи онлайн: спектакли, оперы, мастер-классы по актерскому мастерству.

«Ограничения были жесткими, и многие продолжаются, например, заполняемость зала 75%. Театры вынуждены это соблюдать, но это правильно. Это самая минимальная мера, которая осталась. Это небольшая плата, чтобы видеть зрителя, делать спектакли и выпускать новые», — сказал Илья Архипов.

Он также добавил, что, несмотря на непростые условия, за все это время руководство Театра эстрады имени Аркадия Райкина не допустило никаких сокращений и сохранило коллектив в полном составе.

Федеральное агентство новостей / Сергей Павлов

Говоря о востребованности постановок в формате онлайн в период пандемии, собеседник рассказал, что его коллектив бесплатно показывал спектакли на портале «Культура.РФ». Так, их мюзикл «Бармалей» единовременно посмотрели более полутора миллионов зрителей. Творческая же встреча с актером Юрием Гальцевым собрала баснословное количество просмотров.

Илья Архипов отметил, что государственная поддержка стала бесценной помощью для многих театралов.

«Недавно комитет по культуре собирал комиссию по распределению бюджетных средств на негосударственные театры. Из 50 заявок поддержку получили почти все, за исключением не совсем корректных заявок. Комитет по культуре старается помогать негосударственным НКО, и это здорово, особенно в «послепандемийный» период, потому что заявки были и на новые спектакли, были детские коллективы. Это ли не поддержка?» — заявил гость.

Федеральное агентство новостей /

В этой связи он подчеркнул, что, несмотря на финансирование со стороны властей, ни один художественный руководитель, никто из руководящего состава театра никогда не обращался к режиссеру с указаниями взять в труппу того или иного актера, убрать какие-либо моменты из постановок.

«Все упирается в личные профессиональные отношения. Если вы работаете на государственный театр, это не значит, что вы обязаны сделать государству пропагандистский спектакль, потому что вас поддержали. Театр — это творчество. Занимайтесь творчеством», — сказал Илья Архипов.

Он также поделился своим мнением относительно участия телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин».

«Ольга «Батьковна» чем виновата? Она королева хайпа. У меня вопросы только к руководящему составу театра, который ее пригласил. Дурновкусие ли это? Безусловно. Свалились в антрепризу. ˂…˃ Нас научили в институте отличать хороший и плохой спектакль. В конце или середине постановки ты должен понимать, хотел ли ты оказаться на сцене или нет? Я бы не хотел [пригласить Бузову в свой спектакль], хотя я не видел [«Чудесный грузин»], может быть, она там уместна», — отметил режиссер.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

На примере актера, блогера Антона Лапенко, Илья Архипов объяснил, что театру не угрожает конкуренция со стороны интернет-звезд, поскольку у них молодая аудитория, которая еще не доросла до высокого искусства.

«Он [Лапенко] профессиональный актер. Есть поговорка: «Хочешь жить — верти умением!» Вот он так «вывертелся». Какой-то молодежи не с руки, не с характера, не с ее сейчас периода жизни смотреть балет. Она и будет смотреть канал, где люди дают друг другу леща за то, что тот засмеялся», — заключил собеседник.

Ранее актер театра и кино Александр Песков в беседе с ФАН заявил о бедственном положении своих коллег в театрах. По словам артиста, он не представляет, как сегодня выживают менее востребованные актеры, которых не приглашают сниматься в кино.