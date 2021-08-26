Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов

Москва, 26 августа. Советский артист Юрий Соломин прокомментировал скандал вокруг Театра имени Ермоловой. Звезду возмутили массовые сокращения штатных актеров.

Резонансная история об увольнении почти 30 сотрудников Театра имени Ермоловой продолжает набирать обороты. Попавшие под сокращение артисты попытались добиться справедливости не только через суд, но и направили жалобу президенту России Владимиру Путину. Кроме того, они обвинили художественного руководителя Олега Меньшикова в безразличии и нечестном использовании финансов театра.

Советский артист и режиссер Юрий Соломин вступился за актеров, оставшихся без работы, и раскритиковал действия руководства в комментарии РЕН ТВ.

«Я могу понять, что кто-то ему не нравится, но ведь видите, и он уже кому-то не понравился. Почему же сразу разделились люди на хороших и плохих? А куда люди, особенно женщины, проработав 20 лет, даже 15 лет, кто-то заслуженный актер, а кто-то — нет. За что их? А куда им идти? В подметалы?» — поинтересовался артист.

Уволенные актеры понадеялись на поддержку со стороны министра культуры РФ Ольги Любимовой. Экс-сотрудники Театра Ермоловой попросили о личной встрече в ответ на комментарий, размещенный на сайте администрации.

Недавно стало известно, что руководство театра уличило артистов в обмане. Администрация проверила фамилии, которые были указаны в обращении к президенту России со стороны уволенных сотрудников.