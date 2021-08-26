Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 21:11
21:10
Происшествия
Новый взрыв произошел в Кабуле
21:09
Политика
Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
21:08
Происшествия
Адвокат с сообщниками предстанут перед судом за присвоение недвижимости в Ленобласти
21:07
Общество
Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым будет нелегко в сентябре
21:06
Экономика
«История не терпит дураков»: эксперты отказали Украине в управлении «СП-2»
21:06
Весь мир
Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
21:03
Спорт
Спортивные эксперты оценили шансы российских паралимпийцев на победу в Токио
21:03
Общество
Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
21:01
Политика
Публицист Рожин разоблачил заявления Зеленского о Киевской Руси
21:00
Видео
Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
Все новости

Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:44
Шоу-бизнес
Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 августа. Советский артист Юрий Соломин прокомментировал скандал вокруг Театра имени Ермоловой. Звезду возмутили массовые сокращения штатных актеров.

Резонансная история об увольнении почти 30 сотрудников Театра имени Ермоловой продолжает набирать обороты. Попавшие под сокращение артисты попытались добиться справедливости не только через суд, но и направили жалобу президенту России Владимиру Путину. Кроме того, они обвинили художественного руководителя Олега Меньшикова в безразличии и нечестном использовании финансов театра.

Советский артист и режиссер Юрий Соломин вступился за актеров, оставшихся без работы, и раскритиковал действия руководства в комментарии РЕН ТВ.

«Я могу понять, что кто-то ему не нравится, но ведь видите, и он уже кому-то не понравился. Почему же сразу разделились люди на хороших и плохих? А куда люди, особенно женщины, проработав 20 лет, даже 15 лет, кто-то заслуженный актер, а кто-то — нет. За что их? А куда им идти? В подметалы?» — поинтересовался артист.

Уволенные актеры понадеялись на поддержку со стороны министра культуры РФ Ольги Любимовой. Экс-сотрудники Театра Ермоловой попросили о личной встрече в ответ на комментарий, размещенный на сайте администрации.

Недавно стало известно, что руководство театра уличило артистов в обмане. Администрация проверила фамилии, которые были указаны в обращении к президенту России со стороны уволенных сотрудников.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов
увольнение театр ермоловой соломин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru