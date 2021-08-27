Турция начала вывод войск из Афганистана, но еще надеется управлять аэропортом Кабула

В Турции выявлен неопознанный вариант COVID-19, Анкара начала вывод войск из Афганистана, националисты помечают дома алевитов в турецкой провинции Адана. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Внешняя политика

Кипр аннулирует паспорта у официальных лиц ТРСК

Республика Кипр аннулирует паспорта у официальных лиц киприотов-турок, в том числе президента непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара. Согласно заявлению властей, опубликованному 23 августа, паспорта были аннулированы из-за действий, которые «подрывают целостность Кипра».

Известно, что ряд официальных представителей киприотов-турок имеют паспорта Республики Кипр, хотя они и управляют отколовшейся турецкой частью острова.

Татар отреагировал на решение Никосии, назвав его «проявлением расизма».

Греция договорилась с Эрдоганом об ограничении притока афганских беженцев

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что пришел к соглашению с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом об ограничении потока беженцев из Афганистана.

Кроме этого, Мицотакис отметил, что Греция приняла все меры предосторожности, чтобы предотвратить масштабный наплыв мигрантов, а также продолжит принимать их и далее.

Μητσοτάκης-Ερντογάν: Τι συμφώνησαν για το Αφγανιστάν και τις προσφυγικές πιέσεις https://t.co/52CzKkRefS pic.twitter.com/uLHq1SHYwg — CNN Greece (@CNNgreece) August 20, 2021

Восемь турок бежали в Грецию на лодке и попросили политического убежища

СМИ сообщили 22 августа, что восемь граждан Турции, среди которых также были военнослужащие, попросили политического убежища в Греции.

Они были задержаны береговой охраной в небольшой парусной лодке в порту Цуцура к югу от Ираклиона на острове Крит. Члены группы заявили, что их первоначальный план состоял в том, чтобы отправиться во Францию.

İddia: Aralarında askerlerin de bulunduğu sekiz Türk vatandaşı Yunanistan'a kaçtıhttps://t.co/CRkMxBxaKS — duvaR (@gazeteduvar) August 23, 2021

Турция укрепляет границу с Ираном, чтобы заблокировать волну афганских мигрантов

Турция взялась за укрепление безопасности границ на фоне притока афганских беженцев. Анкара планирует к концу года пристроить еще 64 км к пограничной стене, начатой ​​в 2017 году.

Теперь афганцы, которым удастся проделать недельное путешествие через Иран до турецкой границы, столкнутся с трехметровой стеной, рвами или колючей проволокой.

Турция является перевалочным пунктам для многих беженцев с Ближнего Востока, из Афганистана и Пакистана, пытающихся добраться до Европы.

«Мы хотим показать всему миру, что наши границы непреодолимы», — сказал Мехмет Эмин Бильмез, губернатор восточной приграничной провинции Ван.

????Sınırda hangi önlemler alındı

????Göçmenler nasıl sınırı aşabiliyor

????İran geçişlere izin mi veriyor

????Sosyal medyadaki görüntülerin aslı ne

????Ne kadar duvar örüldü ne kadar kaldı?



Afgan göçmenlerle gündeme gelen Türkiye-İran sınırında @yenisafak Editörü @thhsynkrgz anlattı. pic.twitter.com/F4vW7De6GR — Yeni Şafak (@yenisafak) August 22, 2021

Большинство турок выступают против военного присутствия страны в Афганистане

Недавний опрос, проведенный частным социологическим агентством Metropoll, показал, что около 62% населения поддерживают вывод войск Турции из Афганистана.

Около 61,6% респондентов ответили утвердительно на вопрос, считают ли они, что турецкие войска должны покинуть Афганистан, следуя примеру Соединенных Штатов. Только 27,4% опрошенных заявили, что турецкие военные должны оставаться в стране, а 11% отметили, что у них нет мнения по этому поводу.

По сравнению со сторонниками правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) большинство избирателей «Партии националистического движения» (ПНД) — 64,8% — поддержали эвакуацию военных. Среди сторонников ПСР за выход Турции из Афганистана проголосовали 46,7%.

Metropoll'den Afganistan anketi: AK Partili seçmenin bakışı değişiyorhttps://t.co/HfmMbWqlwR — duvaR (@gazeteduvar) August 21, 2021

«Талибан»: мы не хотим, чтобы турецкие военные оставались в Афганистане

Представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявил 24 августа, что, хотя группировка боевиков «хочет хороших отношений с Турцией», ей не нужно, чтобы турецкие войска находились на афганской земле.

«Турецкие войска в Афганистане не нужны, мы более чем способны сами обеспечить безопасность Кабульского аэропорта», — сказал Забихулла Муджахид на своей второй пресс-конференции после захвата Кабула группировкой 15 августа.

❝Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu ülkenin hükümeti ve halkıyla iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz ama Kabil Havaalanı'nda yabancı asker istemiyoruz❞



Taliban Sözcüsü'nden Kabil'de Türk askeri açıklaması — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 25, 2021

Турция начала вывод войск из Афганистана

Турция начала эвакуацию своих военнослужащих из Афганистана. Об этом 25 августа заявило министерство национальной обороны республики.

«Вооруженные силы Турции возвращаются на родину с гордостью за успешное выполнение возложенной на них задачи», — говорится в сообщении.

Кроме этого, министерство сообщило, что к настоящему времени в общей сложности 1 129 турецких гражданских лиц были эвакуированы военными самолетами из Афганистана.

VIDEO — After contributing in a noncombatant capacity in Afghanistan for the last 20 years, the first batch of Turkish soldiers returning from Kabul airport receive a warm welcome in Ankarahttps://t.co/3l2I2bW5Zw pic.twitter.com/KwhCYTV7LO — DAILY SABAH (@DailySabah) August 26, 2021

Эрдоган: Мы подходим к посланиям «Талибана» с осторожным оптимизмом

Турецкое правительство одобрило «умеренные заявления» талибов с момента захвата Кабула 15 августа и заявило, что Анкара открыта для взаимодействия с движением после формирования нового правительства.

«Мы пока подходим к посланиям лидеров «Талибана» с осторожным оптимизмом», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган 25 августа в ходе выступления в восточной провинции Битлис. — Не слова талибов, а действия и шаги, которые они предпримут, определят, как будет формироваться предстоящий диалог с Афганистаном».

Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruzhttps://t.co/W5OcG08opp pic.twitter.com/UZ6dniZowO — T24 (@t24comtr) August 26, 2021

Турция хочет управлять аэропортом Кабула с участием гражданских специалистов

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара все еще может продолжить работу в кабульском международном аэропорту даже после вывода войск.

«После вывода наших солдат мы можем продолжить нашу миссию по управлению аэропортом. Наши гражданские специалисты могут оказать поддержку в работе аэропорта. Мы обсуждаем этот вопрос с талибами», — сказал Калын.

Он также отметил, что вывод турецких войск из Афганистана может быть завершен в течение 24-36 часов.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum https://t.co/hTblL6wxoN pic.twitter.com/JqR9qp2RR7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 25, 2021

Права человека

Полиция задержала студентов Босфорского университета за протест против нового ректора

Полиция Стамбула 23 августа задержала восемь студентов университета Босфор за протест против назначенного Эрдоганом нового ректора Наджи Инджи. Учащиеся провели демонстрацию перед офисом ПСР в стамбульском районе Сарыер.

В заявлении для прессы студенты потребовали прекратить назначение ректоров университета указами президента. Они подчеркнули, что этот шаг является нарушением сложившейся многолетней традиции выборов в вузе.

«ПСР» действует в русле ​политики угнетения и подавления. Наджи Инджи является пешкой в руках властей, которые пытаются захватить все учреждения», — говорится в заявлении студентов.

Задержанные были отпущены на свободу спустя несколько часов.

"Gericiliğin asıl bekçisi kendi hududunda" ve "AKP elini Boğaziçi'nden çek" şiarlarıyla Sarıyer AKP binası önünde eylem gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitelilere polis müsaade etmek istemedi. Arkadaşlarımız yine de açıklamayı okudu. pic.twitter.com/gJ1y9d5ICo — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) August 23, 2021

В провинции Ван разрушено и снесено бульдозером армянское кладбище

В районе Тушба восточной провинции Ван строители разрушили и сравняли с землей историческое армянское кладбище. Этот район до геноцида был населен армянами.

После землетрясения в Ване в 2011 году государственное жилищное агентство TOKİ построило дома в этом районе. Кладбище, находящееся по соседству, было не тронуто. Однако несколько дней назад строители на бульдозерах снесли могилы.

Между тем депутат от «Народно-демократической партии» (ДПН) Мурат Сарысач вынес этот вопрос на обсуждение парламента. В своем запросе, адресованном вице-президенту Фуату Октаю, Сарысач спросил, начали ли власти расследования в отношении причастных к разрушению армянского кладбища.

#Van’da Kalecik TOKİ konutlarında bulunan #Ermeni mezarlığının tahrip edildiğini gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdıhttps://t.co/z5lR9TyAW9 — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) August 25, 2021

Уровень употребления метамфетамина в Турции поднялся до тревожной отметки

Как сообщил 24 августа обозреватель газеты BirGün Тимур Сойкан, употребление метамфетамина в Турции возросло до угрожающего уровня. По словам журналиста, причиной этому стало развитие нового производства в Афганистане.

Производство метамфетамина, представляющего собой синтетическое соединение нескольких химических веществ, обычно является дорогостоящим процессом, который, как сообщается, стал дешевле с интеграцией завода, что позволило увеличить объемы его выработки в Афганистане.

Захват Афганистана талибами также способствовал росту торговли, добавил Сойкан, отметив, что Турция находится на пути транспортировки наркотиков в Европу.

Согласно статистическим данным, рост потребления метамфетамина в Турции вырос с 7,5% в 2019 году до 15,5% в 2020-м.

В статье газеты BirGün отмечается, что количество задержанных в результате операций по поимке торговцев метамфетамином составило 19 201 человек в 2018 году, 32 445 человек в 2019 году и примерно 50 тысяч в 2020 году.

‘Metin Amca’ alarmı



✍️Metamfetamin salgın gibi yayılıyor. Bir yılda yakalanan metamfetamin miktarı 2020’de 4 katına çıktı. Ülkede 2 yılda bu suçtan yakalanan kişi sayısı 2 buçuk katına ulaştı. Artışın nedeni Afganistan’daki bir bitkihttps://t.co/TbFvDESyxk



Timur Soykan yazdı pic.twitter.com/q538jw14pN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 23, 2021

Националисты помечают дома алевитов в турецкой провинции Адана

Дома семей алеви в южной провинции Адана были отмечены крестами и надписью «kızılbas», которая в Турции считается оскорблением по религиозному признаку и преступлением на почве ненависти.

Члены семьи, которая пострадала, предпочли не раскрывать свои имена, но сказали, что были обеспокоены нападением, которое, по их мнению, было явно политически мотивированным.

Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, заявил, что аналогичное нападение произошло несколько лет назад, но преступников так и не поймали.

«Эти инциденты вызывают у нас, общины алевитов, беспокойство. Это похоже на то, что предшествовало резне в Мараше», — сказал он.

В 1978 году в городе Кахраманмараш более недели длились нападения ультраправых националистов из группировки «Серые волки» на семьи алевитов. В результате атак были убиты более ста жителей города.

Коронавирус

В Турции выявлен неопознанный вариант COVID-19

Медицинская палата Измира заявила, что в Турции начали наблюдать неопознанный вариант COVID-19. По словам медиков, ПЦР-тесты выявляют наличие мутации, отличной от известных вариантов альфа, бета, гамма и дельта.

Президент палаты Лютфи Чамли заявил, что неизвестный вариант также наблюдается в черноморской провинции Ризе.

«Мы не знаем, новый ли это вариант или ложноотрицательная ситуация из-за неадекватности теста ПЦР. Это потому, что у нас нет подробной клинической информации о них. Такая информация содержится в архивах министерства здравоохранения», — добавил Чамли.

İzmir Tabip Odası: Henüz tanımlanamayan yeni koronavirüs mutasyonu görülüyor. Vakaların yüzde 40'ı bu varyanttan.https://t.co/d6UHowDo8z pic.twitter.com/hcIQFiol7U — ABC Gazetesi (@abcgazete) August 25, 2021

В Турции от COVID-19 умерли два непривитых врача

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал турецким СМИ о смерти двух непривитых врачей из-за COVID-19.

«Двое наших коллег скончались от коронавируса. Доктору Ильхами Атилгану было 55 лет, а Мурату Таду — 59. Мы, к сожалению, узнали из наших записей, что два ценных врача не были привиты», — написал Коджа в Twitter.

Согласно последним данным, опубликованным министерством, Турция с населением 83 миллиона человек ввела в общей сложности 91 миллион доз вакцины. Более 46,94 миллиона человек получили первую дозу, и более 35,9 миллиона человек полностью вакцинированы. Кроме того, третью прививку от коронавируса получили более чем 8,05 миллиона человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.