Семеро полицейских Капитолия обвинили Трампа в попытке захвата власти

Вашингтон, 26 августа. Группа из семи сотрудников полиции Капитолия подала иск против бывшего президента Дональда Трампа и почти 20 членов правых организаций, обвиняя их в заговоре с целью сорвать мирный переход власти, что вылилось в захват Капитолия 6 января.

Сообщается, что ответчиками в гражданском производстве выступают Дональд Трамп и его ближайшие соратники, а также члены движений «Proud Boys» и «Oath Keepers». Этот иск, в котором утверждается, что экс-президент сотрудничал с представителями ультраправых военизированных групп с целью захвата власти, стал уже четвертым подобным иском, поданным против Трампа в течение последних месяцев.

В иске утверждается, что бывший президент и его сообвиняемые нарушили закон 1871 года, который включает защиту Конгресса от действий заговорщиков. Также ответчики обвиняются в совершении «террористических актов, мотивированных предвзятостью».

ALERT: Seven US Capitol Police officers file federal civil suit against Donald Trump, key Trump allies & high-profile Jan 6 defendants .. in connection with US Capitol Insurrection



Citing series of Trump tweets/statements, alleging conspiracy, assault, battery, seeking damages pic.twitter.com/yV6gRR5wZC