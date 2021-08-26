Семеро полицейских Капитолия обвинили Трампа в попытке захвата власти

Вашингтон, 26 августа. Группа из семи сотрудников полиции Капитолия подала иск против бывшего президента Дональда Трампа и почти 20 членов правых организаций, обвиняя их в заговоре с целью сорвать мирный переход власти, что вылилось в захват Капитолия 6 января.

Сообщается, что ответчиками в гражданском производстве выступают Дональд Трамп и его ближайшие соратники, а также члены движений «Proud Boys» и «Oath Keepers». Этот иск, в котором утверждается, что экс-президент сотрудничал с представителями ультраправых военизированных групп с целью захвата власти, стал уже четвертым подобным иском, поданным против Трампа в течение последних месяцев.

«Это, вероятно, самый полный отчет о событиях 6 января с точки зрения гражданских дел. Это распространяется от бывшего президента до боевиков вокруг него и сторонников его кампании», — заявил Эдвард Каспар, который возглавляет процесс в Комитете адвокатов по гражданским правам.

В иске утверждается, что бывший президент и его сообвиняемые нарушили закон 1871 года, который включает защиту Конгресса от действий заговорщиков. Также ответчики обвиняются в совершении «террористических актов, мотивированных предвзятостью».

ALERT: Seven US Capitol Police officers file federal civil suit against Donald Trump, key Trump allies & high-profile Jan 6 defendants .. in connection with US Capitol Insurrection



Citing series of Trump tweets/statements, alleging conspiracy, assault, battery, seeking damages pic.twitter.com/yV6gRR5wZC — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) August 26, 2021

Первый из судебных исков был подан в феврале от имени законодателей-демократов, которые обвинили Трампа, его бывшего адвоката Руди Джулиани, а также членов «Proud Boys» и «Oath Keepers» в сговоре с целью недопущения сертификации голосования Коллегии выборщиков 6 января.

Не мытьем, так катаньем

В марте конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл подал аналогичный иск против Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, Дональда Трампа-младшего и конгрессмена Мо Брукса. В том же месяце два сотрудника полиции Капитолия подали иск против бывшего президента.

Во всех этих процессах Трамп добивался снятия обвинений, утверждая, что 6 января он действовал в своем официальном качестве президента и поэтому не может предстать перед гражданским судом. Другие обвиняемые, такие как Руди Джулиани, утверждали, что они осуществляли свои права на свободу, когда выступали на митингах перед штурмом Капитолия.

В новом иске утверждается, что заговор с целью сорвать выборы начался еще в мае 2020 года, когда Трамп выразил в социальных сетях опасение, что голосование по почте может «привести к массовым фальсификациям». Сюда же, в качестве доказательств, истцы относят высказывания ближайших соратников экс-президента, а также слова лидеров «Oath Keepers», «Proud Boys» и других военизированных групп, в которых они высказывались о намерениях «защитить результаты голосования».

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В иске говорится, что неоднократные высказывания Дональда Трампа и его сторонников о фальсификациях в ходе голосования, спровоцировали толпу, которая 6 января находилась на площади перед зданием Капитолия, на насильственные действия.

Последняя надежда демократов

В свою очередь расследование событий 6 января, которое было инициировано членами Конгресса от Демократической партии, не смогло установить связь между действиями Трампа и штурмом Капитолия.

Следствие, в ходе которого было арестовано более 570 человек, не нашло убедительных доказательств наличия заговора с целью захвата власти, на что первоначально было нацелено расследование. ФБР заявляет об отсутствии координации протестующих со стороны Дональда Трампа и его ключевых союзников, а действия отдельных правых групп являются отдельными, нескоординированными случаями.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Новый иск является очередной вялой попыткой связать Трампа с действиями активистов, проникших в здание Капитолия, что на фоне отсутствия выводов официального расследования и многочисленных провалов администрации Джо Байдена выглядит очень слабым шагом, который вряд ли поможет сместить фокус общественного внимания на события 6 января.