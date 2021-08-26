Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек

Кабул, 26 августа. Минимум 40 человек погибли в результате двух взрывов у кабульского аэропорта, передает The New York Times.

Ранения получили около 120 человек. По данным телеканала Al Hadath, среди жертв теракта есть американские военнослужащие, позднее эту информацию подтвердили представители Пентагона.

Ответственность за случившееся взяли боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в России). Они заявили, что им не нравится Эмират, и предупредили о новых атаках.

Повышенная активность ИГ отмечается и на севере Африки. Экспертное сообщество связывает эту ситуацию с прекращением контртеррористической операции «Аль-Карама» в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.