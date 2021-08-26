Стало известно, сколько Джиган и Пугачева платят за образование детей

Москва, 26 августа. Новый учебный год стартует меньше чем через неделю. Журналисты выяснили, сколько платят за образование детей такие звезды, как Джиган, Яна Рудковская и Алла Пугачева.

Многие российские селебрити впервые в этом году отведут детей на школьную линейку 1 сентября. Будущие первоклашки активно готовятся к урокам — многим из них предстоит обучение в лучших школах России.

Так, дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой в этом году отправится в первый класс. Наследница артиста получит образование в школе Russian International School — всего за год обучения звездным родителям придется заплатить 1,7 млн рублей.

Старший сын Яны Рудковской Александр Плющенко ждет обучение в школе «Президент». Элитное учебное заведение на Рублевке обходится родителям в 1,5 млн рублей. Образование Гном Гномыча проходит не только на русском, но и на английском языке. Кроме того, маленькому фигуристу доступны услуги штатного психолога и четырехразовое питание, передает издание Woman Journal.

Дети шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой в этом году пойдут во второй класс. Близнецы поступили в Первую Московскую гимназию — их обучение обходится счастливым супругам в 2,5 млн рублей.

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