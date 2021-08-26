Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России

Москва, 26 августа. Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н». Об этом сообщается в государственном реестре лекарственных средств.

Разработкой препарата занимался научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. «ЭпиВакКорона-Н» представляет собой модернизированный вариант ранее зарегистрированной пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», которая уже активно используется в рамках массовой вакцинации населения.

На Филиппинах тем временем одобрили другую российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Регистрация однокомпонентной вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры.