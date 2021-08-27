Шансы есть в каждом виде: эксперты дали первые прогнозы исхода Паралимпиады-2020

Два дня назад в Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры, на которые отправился 241 спортсмен из России. По итогам второго дня национальная сборная уверенно занимает третье место в общем медальном зачете — в нашей копилке 17 призовых медалей. О том, ждет ли нас первое место на этих состязаниях, рассуждали эксперты, ставшие гостями пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Шансы и настрой всегда у всех есть, но паралимпийский спорт — это особый спорт, и на сегодня очень сложно прогнозировать результаты наших спортсменов. По одной-единственной причине, что последние три года было проблематично достигать самых наилучших своих спортивных показателей и результатов в связи с пандемией, отсутствием системных, планируемых и четко выверенных календарных мероприятий как на российском, так и на международном уровне. Все, что говорит Павел Алексеевич Рожков: надежда занять первое место есть. Я могу только подтвердить [это]», — говорит генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На прошедшей Олимпиаде наши фехтовальщики завоевали золотых наград больше, чем представители других дисциплин. Такой успех вполне способны повторить наши парафехтовальщики, ведь уровень их подготовки можно считать более чем достойным. Особенно это касается спортсменов из Северной столицы, где направление зародилось и стало развиваться меньше 20 лет назад.

«С последнего чемпионата России мы привезли девять медалей, а на последнем Кубке мира, который был недавно в Польше, наши спортсмены завоевали шесть медалей. К огромному сожалению, спортсмен из Санкт-Петербурга не поехал на эту Паралимпиаду только из-за того, что произошло резкое сокращение команды и взяли только тех спортсменов, которые показывали результаты на мировом уровне на двух видах оружия. А вы знаете, что паралимпийское фехтование — это рапира, шпага и сабля», — рассказывает главный тренер сборной Санкт-Петербурга по парафехтованию Роза Тойсова.

Что касается спортивных дисциплин — а наши спортсмены участвуют в 19 из 22, — то здесь медалеемкими представляются легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, велоспорт и настольный теннис. Шансы в этих видах достаточно серьезные, и можно с уверенностью ждать призовых медалей.