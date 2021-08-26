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Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
Весь мир
Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 26 августа. Национальная школа полиции Центральноафриканской Республики выпустила пять лейтенантов и 652 молодых сотрудника после девяти месяцев обучения. Из них 28% составляют девушки.

В честь торжественного события власти организовали праздничное мероприятие, которое провел лично президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Лидер обратился к силовикам с поздравительной речью:

«Дорогие выпускники! Сегодняшняя церемония символизирует новый этап в вашей жизни. Вы призваны уважать символы нашей нации, служить Родине и защищать свою страну. Это высшая жертва, которую мы можем принести. Вы должны оказывать помощь людям, находящимся в опасности, независимо от обстоятельств. А главное — полностью бескорыстно».

Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
politexpert.net  / Людмила Зайцева

Также молодых полицейских поздравил глава МВД ЦАР Бенвеню Зокуе:

«В последнее время мы стали свидетелями нового географического разделения нашей страны. Мы быстро адаптируемся к новой ситуации и теперь охватываем 20 префектур. В ближайшем будущем у нас появится возможность расширить зону действий правоохранительных органов на всю страну».

Увеличение количества стражей порядка поспособствует значительному снижению числа преступлений, совершающихся в республике. Не последнюю роль в обучении студентов сыграла консультативная поддержка российских инструкторов.

После тренировок личного состава национальных войск и правоохранительных органов у отечественных специалистов уровень безопасности в ЦАР значительно повысился. Центральноафриканцы благодарны россиянам за помощь в восстановлении мира.

Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Чего нельзя сказать о сотрудниках миссии ООН (МИНУСКА), призванных защищать местных жителей. Миротворцы не справились с возложенными на них обязанностями и добились только недовольства среди населения. Причиной тому послужили преступления, которые «голубые каски» совершают на регулярной основе.

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