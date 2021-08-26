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При взрыве в воинской части Казахстана пострадали более 30 человек
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При взрыве в воинской части Казахстана пострадали более 30 человек
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Нур-Султан, 26 августа. После мощного взрыва на территории складских помещений в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана госпитализированы более 30 человек. Об их состоянии ничего не сообщалось.

Пациентов доставили в больницу казахстанского города Тараз, сообщают региональные власти. При этом данных о погибших в результате ЧП нет. Ранее было распоряжение об эвакуации граждан из домов, что расположены рядом со складами.

По данным министерства обороны, инцидент произошел на территории склада на военном объекте. Сначала там начался пожар, а позже произошел взрыв. По данным ведомства, в здании хранились только инженерные боеприпасы.

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