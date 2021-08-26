Франц Клинцевич: Украина по вине своих политиков превратилась сегодня в чудовище

Известный российский политик Франц Клинцевич заявил ФАН, что Виктор Ющенко очень много сделал для того сумасшедшего состояния, в котором сейчас находится Украина.

Бывший депутат Государственной думы и член Совета Федерации в эксклюзивном интервью дал свою оценку словам третьего главы соседнего государства Виктора Ющенко о том, что его соотечественники — квазинация.

«Понимаете, тут надо начинать не с того, что какая-то там нация пытается сделать себя самостоятельной, а с того, что украинцы, как, кстати, и белорусы — это те же самые русские, а украинский и белорусские языки — это диалекты того же самого русского языка», — отметил Клинцевич.

По его словам, данный факт давным-давно подтвердили и доказали различные ученые, в том числе и на Западе.

«Все уже это знают: мы — единый народ, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но в силу каких-то личных амбиций и попыток исказить правду и переписать историю они [украинцы] постфактум делают свои выводы, что мы — отдельные народы и так далее. Ну, вы же помните, что с 2014 года было?»

Некоторые в соседней стране говорили, что и Черное море выкопали украинцы, и укропы какие-то раньше жили, и Киевская Русь тоже как будто только им принадлежала и никому другому, привел несколько примеров политик.

«Поэтому пора уже, дескать, русским смириться и как-то пытаться присоединиться к Украине, — воскликнул он. — Представляете, на каком уровне все время там звучит весь абсурд? Мне кажется, что Ющенко как человек, который сделал очень много для подготовки вот этого сумасшедшего состояния, в котором находится сегодня Украина, попросту оказался выброшенным за борт».

Уже много лет экс-президент Украины невостребован, его не особо уважают на родине, в результате чего он начинает пытаться хоть как-то обращать на себя внимание, выразил уверенность Клинцевич.

«В том числе Ющенко начинает говорить так, чтобы его завтра не побили, — подчеркнул собеседник ФАН. — Он же не может говорить так, как Зеленский, потому что после этого кто-нибудь придет и стулом ему по башке переедет. Как вот произошло с Петром Порошенко после парада — правда, всего лишь с зеленкой».

Многие люди на Украине — выходцы еще из времен Советского Союза, а их республика была тогда чуть ли не самой образованной в стране, — тоже могут много чего сказать, но не делают этого, посетовал бывший депутат и сенатор.

«Они понимают суть вещей и то, что уже много лет происходит на Украине, но просто не могут все сказать, потому что боятся, — заявил Клинцевич. — Завтра заявятся к ним сумасшедшие и неграмотные отморозки, которых ранее выгнали из школы, и отлупят их».

Эти люди пришли из организованных преступных групп в 2014 году, а потом стали националистами, занимающимися общественно-политической деятельностью, причем исходя из своего менталитета, отметил собеседник ФАН.

«Вот они и пугают всех подряд, — добавил Клинцевич. — Все это и по вине Ющенко. Ему дали денег на это американцы, и потом он все структурировал. В итоге умная, образованная, толерантная и красивая страна сегодня превратилась вот в такое чудовище, где подменены понятия, где запуганы люди, где рушится экономика и где обогащаются, не стесняясь, ее руководители».

Виктор Ющенко был третьим по счету президентом Украины, которую возглавлял ее с января 2005 года по февраль 2010-го. Именно он спровоцировал в стране первый в ее истории «майдан» — в ноябре 2004 года.

Накануне Ющенко, давая интервью одному из местных телеканалов, назвал украинцев «квазинацией». 67-летний политик заявил, что его соотечественники за 30 лет независимости так и не стали полноценной, здоровой и единой нацией.

По мнению Ющенко, то, что есть у полноценных наций, у украинцев пока что отсутствует.

Ранее против действующего президента Украины — Владимира Зеленского — очень резко выступил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.