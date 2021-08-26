Всероссийская федерация волейбола намерена продлить контракты с Саммельвуо и Бузато

Москва, 26 августа. Главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу продолжат занимать свои должности.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не имеет претензий к работе наставников мужской и женской сборных страны Туомасом Саммельвуо и Серджио Бузато. Об этом журналистам РИА Новости рассказал глава организации Станислав Шевченко.

«Итоги Олимпийских игр будем подводить после чемпионатов Европы, но у нас две серебряные медали. Президиумом федерации был поставлен план: завоевать две медали. Можно сказать, что план выполнен. Ну а нюансы мы будем обсуждать с тренерским советом и президиумом», — отметил он.

Шевченко подчеркнул, что контракты специалистов заканчиваются в декабре этого года. В ближайшее время ВФВ предложит Саммельвуо и Бузато продлить соглашения.

Ранее десять российских городов запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу. Планетарное первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.