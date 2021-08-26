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Правозащитники ЦАР привлекли внимание мировой общественности к убийству ребенка в Бриа
Весь мир
Правозащитники ЦАР привлекли внимание мировой общественности к убийству ребенка в Бриа
wikipedia.org  /  Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Банги, 26 августа. Члены гражданских объединений Центральноафриканской Республики обратились к международным организациям по защите прав детей. Они требуют справедливого наказания для миротворцев ООН, застреливших ребенка на мирном митинге в Бриа.

Таким образом правозащитники пытаются привлечь внимание общественности к преступлениям, которые совершают сотрудники многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) в ЦАР. Попытка вызвать мировой резонанс обусловлена тем, что руководство «голубых касок» игнорирует бесчинства подчиненных.

Аварии со смертельным исходом, поддержка боевиков, а теперь и непосредственное убийство мирных жителей — до сих пор ни один из виновников трагедий не понес ответственности за содеянное. В то время как миротворцы регулярно демонстрируют пренебрежение жизнями центральноафриканцев, их начальство публикует в Twitter хвалебные посты о том, как много они успели сделать для республики.

Однако население не разделяет оптимистичного настроя представителей МИНУСКА и требует от сотрудников миссии покинуть ЦАР. По всей стране проходят массовые протесты. Митингующие приносят на демонстрации плакаты с надписями: «Мы не животные», «Слишком много жертв и преступлений».

За 9 лет пребывания в республике «голубые каски» окончательно утратили доверие местных жителей. Центральноафриканцы видят в миротворцах ООН исключительно угрозу и не верят, что они способны помочь стране.

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африка цар
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