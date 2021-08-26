Правозащитники ЦАР привлекли внимание мировой общественности к убийству ребенка в Бриа

Банги, 26 августа. Члены гражданских объединений Центральноафриканской Республики обратились к международным организациям по защите прав детей. Они требуют справедливого наказания для миротворцев ООН, застреливших ребенка на мирном митинге в Бриа.

Таким образом правозащитники пытаются привлечь внимание общественности к преступлениям, которые совершают сотрудники многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) в ЦАР. Попытка вызвать мировой резонанс обусловлена тем, что руководство «голубых касок» игнорирует бесчинства подчиненных.

Аварии со смертельным исходом, поддержка боевиков, а теперь и непосредственное убийство мирных жителей — до сих пор ни один из виновников трагедий не понес ответственности за содеянное. В то время как миротворцы регулярно демонстрируют пренебрежение жизнями центральноафриканцев, их начальство публикует в Twitter хвалебные посты о том, как много они успели сделать для республики.

Avec le Chef du bureau de la #Minusca de Bambari, Ibrahima Diouf le 24 Août 2021. J’ai salué le travail de M. DIOUF, son leadership et son engagement au quotidien dans l’exécution de notre mandat dans une région difficile, fief de l’un des plus importants Groupes armés, l’UPC. pic.twitter.com/oHBk71vTBx — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) August 25, 2021

Однако население не разделяет оптимистичного настроя представителей МИНУСКА и требует от сотрудников миссии покинуть ЦАР. По всей стране проходят массовые протесты. Митингующие приносят на демонстрации плакаты с надписями: «Мы не животные», «Слишком много жертв и преступлений».

За 9 лет пребывания в республике «голубые каски» окончательно утратили доверие местных жителей. Центральноафриканцы видят в миротворцах ООН исключительно угрозу и не верят, что они способны помочь стране.