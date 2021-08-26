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Аналитик Кедми объяснил, почему Украину нельзя назвать полноценным государством

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:10
Политика
Аналитик Кедми объяснил, почему Украину нельзя назвать полноценным государством
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Киев, 26 августа. Украину нельзя назвать полноценным государством, потому что главную свою функцию: защита и обеспечение минимального развития населения, она не выполняет.

Соответствующее заявление сделал военно-политический аналитик Яков Кедми. По его словам, итогом 30-летия независимости Украины стали разруха, нищета и депопуляция. В Киеве полностью уничтожено, испохаблено и перекопано все то, что было создано трудом как украинцев, так и русских, отметил эксперт.

«Теперь, последнее, что Украина делает — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие. Вот это то, что они могут отметить сегодня, в день тридцатилетия так называемой «незалежности»», — подчеркнул Кедми.

Аналитик Кедми объяснил, почему Украину нельзя назвать полноценным государством
pixabay.com  / 

Единственным «успехом», которым Киев может «похвастаться», стал рост оголтелого национализма, переходящего в откровенный нацизм и расизм. Делая своим приоритетом благо «украинского народа», руководство страны извратило суть этого понятия и теперь приносит только горе тем, кого когда-то называли соотечественниками, объяснил аналитик.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что американская сторона проигнорирует призывы Киева ввести ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Он объяснил это тем, что США боятся дальнейшего ухудшения отношений с Германией.

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украина независимость кедми
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