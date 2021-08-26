Финский политолог назвал Украину санитарным кордоном и серой зоной Запада

«Крымская платформа» Владимира Зеленского, рассмешившая жителей Финляндии, свидетельствует о том, что Украина находится накануне краха. Об этом ФАН заявил финский политолог Йохан Бекман, комментируя участие президента Саули Ниинисте в недавнем киевском саммите.

По словам эксперта, мероприятие президента Украины стало настоящим провалом.

«В саммите не было абсолютно ничего положительного, кроме, может быть, выступления президента Финляндии, — отметил Бекман. — Он был единственным участником этого мероприятия, который вообще отказался произнести слово «Крым». Это очень забавно: он приехал по приглашению Зеленского и вообще забыл упомянуть его, в отличие от остальных участников».

Политолог из Финляндии также рассказал, как украинское мероприятие было воспринято жителями его страны.

«Мы все смеялись над «Крымской платформой», финнам было очень весело на самом деле, — поделился собеседник ФАН. — Нам было крайне стыдно, что существует такой президент, как Зеленский, — он же актер! Что это за культура, когда человек, который играл в телесериалах и фильмах, вдруг становится президентом Украины?!»

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«Крымская платформа» доказала, что Украина находится накануне краха, добавил эксперт.

«Это уже не государство, это проект, — подчеркнул Бекман. — Кто участвовал в саммите со стороны Великобритании и США? Эти страны отправили в Киев людей, которые фактически ничего не значат: министра по европейскому соседству, министра энергетики... Это говорит о том, что для Запада Украина уже даже не колония, а санитарный кордон и серая зона».

Ранее Йохан Бекман призвал Хельсинки одобрить «Спутник V» для спасения отношений с Россией.