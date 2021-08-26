Кучма уверен, что Украина не сможет развиваться при антироссийской позиции

Киев, 26 августа. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что страна не будет развиваться, имея антироссийскую позицию и настаивая на ней.

Как считает бывший глава государства, находясь исключительно на антироссийской позиции, страну не ждет ничего хорошего. Комментируя статью президента России Владимира Путина о русских и украинцах, Кучма согласился с мнением российского лидера, что Украина становится «анти-Россией».

«Это, действительно, угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них»», — рассказал экс-президент Украины.

Бывший глава государства призвал Украину быть «единой, самостоятельной, независимой», так как в этом заключается «свобода страны».

Ранее Кучма объяснил, почему Украина потеряла Крым навсегда. По его словам, страна не стала защищаться в 2014 году.