Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 19:42
19:42
Происшествия
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек
19:41
Весь мир
Правительство ЦАР поможет беженцам в восстановлении достойного уровня жизни
19:41
Армия
В Британии раскрыли смысл «зловещего» сигнала РФ после инцидента с эсминцем Defender
19:40
Политика
Le Monde: коренные жители Бразилии провели крупнейший протест в защиту земли предков
19:38
Украина
Украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ, представленный на параде в Киеве
19:38
Весь мир
Общественные деятели ЦАР выступили за отмену санкций ООН в отношении республики
19:36
Происшествия
Суд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
19:36
Шоу-бизнес
Адвокат раскрыл новые данные о смерти Легкоступовой и потребовал возбуждения дела
19:32
Происшествия
При взрыве в воинской части Казахстана пострадали более 30 человек
19:32
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Джиган и Пугачева платят за образование детей
Все новости

Кучма уверен, что Украина не сможет развиваться при антироссийской позиции

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:10
Политика
Кучма уверен, что Украина не сможет развиваться при антироссийской позиции
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 26 августа. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что страна не будет развиваться, имея антироссийскую позицию и настаивая на ней.

Как считает бывший глава государства, находясь исключительно на антироссийской позиции, страну не ждет ничего хорошего. Комментируя статью президента России Владимира Путина о русских и украинцах, Кучма согласился с мнением российского лидера, что Украина становится «анти-Россией».

«Это, действительно, угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них»», — рассказал экс-президент Украины.

Бывший глава государства призвал Украину быть «единой, самостоятельной, независимой», так как в этом заключается «свобода страны».

Ранее Кучма объяснил, почему Украина потеряла Крым навсегда. По его словам, страна не стала защищаться в 2014 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кучма уверен, что Украина не сможет развиваться при антироссийской позиции
украина россия кучма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru