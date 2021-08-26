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Раненого лебедя спасли в ходе необычной операции сотрудники тульского МЧС

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:06
Общество
Раненого лебедя спасли в ходе необычной операции сотрудники тульского МЧС
wikipedia.org  /  DickDaniels

Тула, 26 августа. Заявление о раненом лебеде на пруду в Пролетарском районе Тулы получили местные сотрудники МЧС. Женщина рассказала, что птица странно себя ведет.

Для оказания помощи лебедю специалисты использовали надувное плавательное средство и гидрокостюмы. Прихватив с собой сетку, водолазы направились к птице.

Спасатели окружили ее и загнали к одному из берегов. Во избежания травм было решено не ловить лебедя руками. На него накинули сеть и осторожно вытащили на берег. После птицу освободили и передали в руки волонтерам.

«За 12 лет службы — это первый случай в моей практике, связанный со спасением водоплавающей птицы», — отметил водолаз тульской специализированной пожарно-спасательной части Алексей Панин.

Он рассказал, что лебедь изначально испугался сотрудников МЧС. Однако в результате усталости он все-таки поддался и дал себя спасти.

Как ранее сообщалось, специалисты центра сохранения млекопитающих спасли больную нерпу под Петербургом. Теперь животное будет проходить курс реабилитации.

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