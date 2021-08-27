Космонавт Владимир Титов рассказал об отличиях шаттлов «Буран» и «Space Shuttle»

Во время своего недавнего визита в Крым знаменитый советский и российский космонавт Владимир Титов рассказал корреспонденту ФАН об основных отличиях космических шаттлов СССР и США. Также, отвечая на вопросы журналистов, Титов дал оценку работе популярного западного изобретателя Илона Маска.

Напомним, что во время полета 20 октября 1988 года Титов совершил три выхода в открытый космос, а в ноябре 1988 года совершил полет, в ходе которого более года находился на околоземной орбите. После распада СССР Владимир Титов дважды совершал полеты в космос в качестве специалиста полета шаттла «Дискавери STS-63» и «Атлантис STS-86».

По словам Титова, несмотря на внешнее сходство, различия между отечественным и зарубежным подходом к концепции возвращаемого шаттла — колоссальное. По его словам, внешнее сходство Space Shuttle и корабля «Буран» есть, но его сущность — совсем другая.

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«Буран» — у него есть свои двигатели, но они — для того, чтобы сменить орбиту, сделать маневр какой-то, стабилизировать корабль. Всю работу по выведению выполняет ракета-носитель. Но в этом случае на эту ракету-носитель можно вместо этого «Бурана» поставить любую, скажем, космическую станцию, любой модуль. Она выводила Space Shuttle — больше 100 тонн. 100 тонн на орбиту сразу. Станция «Мир», когда ее сводили с орбиты, весила порядка 120 тонн. А ракетами «Протон» выводили по 19–20 тонн. Поэтому вот эта ракета-носитель давала нам возможность выводить большие массы на орбиту. Поэтому когда мы говорим, что нам нужны большие массы для полета на Марс — так вот ракета, которая способна выводить такие массы», — пояснил Титов.

Если Space Shuttle запускается с помощью двигателей, которые расположены на самом корабле — один используется как топливо для этих трех двигателей, два боковых — это твердотопливные ускорители, которые помогают выведению на орбиту. После того как они отработали, остается космический корабль, возвращаемые двигатели и возвращаемый корабль.

Космонавт также подчеркнул, что молодые специалисты по типу Илона Маска, конечно, создали многое, но они используют то, что уже было наработано. А такие аэрокосмические компании, как «Роскосмос», могут сами задумать, создать и воплотить в металле идею, которая будет работать.

Напомним, что 26 августа в Крыму стартовал международный военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия посетителям демонстрируют последние достижения отечественного военно-промышленного комплекса.