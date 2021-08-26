Глава Евросовета надеется, что ситуация в Кабуле не приведет к возрождению терроризма

Брюссель, 26 августа. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обеспечение безопасного прохода в аэропорт остается жизненно важным.

Он выразил надежду, что нестабильная ситуация в стране не приведет к возрождению терроризма. Также Мишель отметил, что в Евросовете крайне обеспокоены сообщениями о взрыве в Кабуле и внимательно следят за ситуацией. Соответствующим заявлением он поделился в Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что у кабульского аэропорта произошел взрыв. По предварительным данным, происшествие мог устроить террорист-смертник.