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«Не могу дозвониться до Максима»: Буланова сообщила, что связь с Шугалеем пропала

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:35
Общество
«Не могу дозвониться до Максима»: Буланова сообщила, что связь с Шугалеем пропала
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 августа. Российская певица Татьяна Буланова заявила, что не может дозвониться до социолога Максима Шугалея.

Днем 26 августа в районе аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Также были слышны звуки стрельбы. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Как написала Буланова в Instagram, после теракта она пыталась дозвониться до главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, но он не брал трубку. Установить связь с социологом также не удалось корреспонденту «Народных Новостей».

«Не могу дозвониться до Максима»: Буланова сообщила, что связь с Шугалеем пропала
Prt Scr instagram.com  / @buslya

«После взрывов в Кабуле не могу дозвониться до Максима», — говорится в посте Булановой.

Шугалей отправился в Кабул 25 августа для изучения ситуации и проведения социологического исследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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