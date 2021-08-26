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МИД России озвучил причину взрыва в Кабуле

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:54
Политика
МИД России озвучил причину взрыва в Кабуле
pixabay.com

Москва, 26 августа. Взрыв в афганском аэропорту произошел из-за террориста-смертника, сообщили в МИД России.

По информации ведомства, он активировал взрывное устройство у северного входа воздушной гавани. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала ситуацию с российскими гражданами в аэропорту. По данным посольства в Афганистане, на момент взрыва никого из соотечественников там не было.

Ранее в Сети разместили кадры с моментом взрыва. Очевидцы во время теракта слышали звуки стрельбы, они сообщили о гибели смертника на месте происшествия.

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