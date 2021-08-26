Отельный эксперт: В российской системе «все включено» не должно быть разброда и шатаний

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил ФАН, что в нашей стране есть отели с системой all inclusive, и все их нужно привести к общему знаменателю.

Заместитель заведующего кафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС в эксклюзивном интервью прокомментировал намерение Ростуризма классифицировать в 2022 году отечественные гостиницы, которые предлагают клиентам проживание и отдых по системам «все включено» и «ультра все включено».

facebook.com / Вадим Прасов

— Вадим Викторович, до этого разве у нас такой классификации не было?

— Конечно, определенное количество отелей и раньше работало по этим системам. С течением времени оно увеличивается. Но в любом случае, еще очень далеко от турецких объемов. Я предполагаю, что у нас никогда не будет безумного ажиотажа в этой области, потому что для данной экономической модели необходимо, чтобы отель был большим, с наличием не менее 200 номеров. Ну, в идеале хотя бы от 150-ти.

Дело в том, что Ростуризм (Федеральное агентство по туризму. — Прим. ФАН) хотел все это привести к некому единому знаменателю, чтобы здесь не происходило, как говорится, разброда и шатаний. Чтобы всем было точно ясно, что включает в себя понятие «все включено» и что — «ультра все включено».

И это правильно, потому что при закрытых границах объем россиян, которые поехали отдыхать на отечественные курорты, безусловно, сильно вырос. При этом в некоторых отелях, которые декларируют, например, систему «ультра все включено», сервис по факту отличался от той практики, что есть на многих мировых курортах. Поэтому, собственно, и появилась задача все это систематизировать.

— Кто вообще выбирает тот или иной комплекс услуг для отелей? Сами они? Или, скажем так, надзорные ведомства? Тот же Ростуризм.

— Нет, любой отель может сам продавать даже один номер, только с завтраком или вообще без питания. Он может выбирать любой формат, в котором ему комфортно работать. «Все включено» или «ультра все включено» — все что угодно. Никакой надзорный орган выбирать за него не может.

— Поясните, а чем все-таки «все включено» отличается от «ультра все включено»? Только лишь типом спиртного? Или есть еще какие-то особенности?

— Базово в «ультра все включено», как правило, входят импортный алкоголь плюс некоторые дополнительные опции. Условно, может быть нелимитированное количество перекусов или подходов к точкам питания, или, допустим, постоянный доступ к мороженому.

Однако не всегда и не везде все это выполняется досконально. Есть как раз отдельные темы, которые требуют детализации и приведения к тому, чтобы все работали по единым правилам.

pixabay.com / allybally4b

— Но все-таки — это касается только еды и алкоголя? Или, к примеру, я могу ходить в спа-центр хоть каждый час?

— Знаете, даже в отелях «ультра все включено» отдельные услуги являются платными. Тот же самый массаж не может быть безлимитным. Есть человеческий труд, и он должен оплачиваться.

Поэтому, как я уже говорил выше, тут как раз вопрос в том, чтобы была единая база. И чтобы все понимали тождественность этих требований.

— А наша система «все включено» похожа на ту, что есть в Египте и Турции — двух самых популярных стран среди наших туристов?

— Нет нашей или не нашей. Эта система, в принципе, уже из сложившейся деловой практики. Некоторые государства, кстати, закрепляют ее нормативными документами для того, чтобы упростить жизнь и отельерам, и туристам. Включают туда те показатели, тот минимальный, условно говоря, набор услуг, который должен быть, и максимальный, который отель уже может предлагать клиентам сам на свое усмотрение.

— Мне кажется, многие россияне хорошо знают, что есть такая система all inclusive в Египте и Турции, но вряд ли осведомлены о том, что она имеется и в нашей стране тоже.

— Не совсем так. Люди, которые привыкли отдыхать за рубежом по системе «все включено», выбирают аналогичные отели и на родине. На самом деле гостиницы, работающие по ней, сразу это декларируют в рекламных и маркетинговых материалах.

Плюс, в том числе видят и отличие по ценам. Если вы берете номер с завтраком, или если берете номер с трехразовым питанием, или если берете номер с трехразовым питанием и алкоголем, то совершенно очевидно, что они не могут стоить одинаково.

— А сколько всего в России на данный момент отелей с системой «все включено»?

— Я думаю, что где-то от 100 до 150.

— После этой классификации число изменится в большую или меньшую сторону? Или останется на том же уровне?

— У нас и так есть обязательная классификация, по которой группируются все без исключения гостиницы. А внедрять у себя или не внедрять систему «все включено» каждый отельер должен решать сам…

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Ранее в Федеральном агентстве по туризму объявили о желании запустить в пилотном режиме классификацию отелей, которые работают по системам «все включено» и «ультра все включено». Процесс должен будет начаться в следующем году.

Все это делается для того, чтобы отечественные туристы точно понимали, на какой именно спектр тех или иных услуг они могут рассчитывать при выборе подобных средств размещения. Дабы не возникало непонимания и проблем.

В первой декаде августа после долгого перерыва возобновилось авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, где как раз весьма широко применяется система all inclusive.