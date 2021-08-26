Екатерина Мизулина: Facebook, WhatsApp и Twitter выплатят штрафы в полном объеме

Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не соблюдают требований по локализации на территории России персональных данных наших сограждан, поэтому принятое в их отношении решение суда было ожидаемым. Об этом в интервью ФАН заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя назначение иностранным IT-компаниям штрафов общей суммой 36 млн рублей.

«Эти компании заинтересованы в продолжении работы на территории России, получении доходов от той деятельности, которую они здесь осуществляют, — а это достаточно высокие цифры. Безусловно, они выплатят в полном объеме назначенные штрафы и будут заинтересованы в открытии юридических лиц в Российской Федерации», — поделилась своим мнением Мизулина.

Директор Лиги безопасного интернета отметила, что на стремление иностранных IT-компаний исполнять действующее российское законодательство положительно повлияет и принятый закон об их обязанности создать филиалы, открыть представительства или зарегистрировать юридические лица в России с 1 января 2022 года. Согласно документу, невыполнение этого требования чревато для корпораций запретом на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу данных, ограничением платежей и переводов, а также замедлением трафика и полной блокировкой.

«Безусловно, принятие закона существенно изменит ситуацию по борьбе с распространением деструктивного контента и с иными нарушениями законодательства, которые допускают иностранные компании на территории России», — добавила Екатерина Мизулина.

26 августа Таганский районный суд назначил WhatsApp штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации данных. Согласно законодательству, они обязаны обеспечить «запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение» персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на ее территории.

В прошлом году Facebook и Twitter уже привлекались к административной ответственности. При этом Facebook выплатил назначенный судом штраф в размере 4 млн рублей, а Twitter — нет.