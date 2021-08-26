Kia подготовила для европейского автомобильного рынка новый Sportage

Сеул, 26 августа. Европейская версия Kia Sportage будет отличаться от азиатской и американской модели особым дизайном кузова.

Официальная премьера кроссовера состоится 1 сентября, а пока южнокорейский производитель показал эскизы автомобиля.

Изменения Kia Sportage для Европы затронули оформление переднего бампера — на нем появились увеличенные воздухозаборники и декоративные вставки в цвет кузова. Короткой версии кроссовера дали решетку радиатора с новым наполнением.

Другим изменением станут переоформленная задняя часть с иными фонарями, стойками крыши и дверцей багажника. На данный момент не сообщается, изменится ли колесная база, однако свес машины станет короче.

Kia Europe has revealed the first official sketches of the all-new European-market Sportage. For the first time in its history, Kia is launching a dedicated Sportage designed specifically for European customers in what is the fifth generation.#Kia #KiaSportage #SUV #KiaEurope pic.twitter.com/VyPpaRHKNz — Brayleys Cars (@BrayleysCars) August 26, 2021

В России могут измениться правила выделения материальной помощи. Сегодня выплаты получают только те, у кого нет «лишнего» имущества. По правилам, которые уже менял Минтруд, на поддержку государства не могут рассчитывать семьи с двумя машинами.