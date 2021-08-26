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Kia подготовила для европейского автомобильного рынка новый Sportage

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:39
Экономика
Kia подготовила для европейского автомобильного рынка новый Sportage
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Сеул, 26 августа. Европейская версия Kia Sportage будет отличаться от азиатской и американской модели особым дизайном кузова.

Официальная премьера кроссовера состоится 1 сентября, а пока южнокорейский производитель показал эскизы автомобиля.

Изменения Kia Sportage для Европы затронули оформление переднего бампера — на нем появились увеличенные воздухозаборники и декоративные вставки в цвет кузова. Короткой версии кроссовера дали решетку радиатора с новым наполнением.

Другим изменением станут переоформленная задняя часть с иными фонарями, стойками крыши и дверцей багажника. На данный момент не сообщается, изменится ли колесная база, однако свес машины станет короче.

В России могут измениться правила выделения материальной помощи. Сегодня выплаты получают только те, у кого нет «лишнего» имущества. По правилам, которые уже менял Минтруд, на поддержку государства не могут рассчитывать семьи с двумя машинами.

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