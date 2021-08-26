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В новом сезоне шоу «Голос. 60+» на Первом канале в красные кресла сядут дебютанты
Шоу-бизнес
В новом сезоне шоу «Голос. 60+» на Первом канале в красные кресла сядут дебютанты
1tv.ru  /  Prt Scr

На Первом канале назвали наставников очередного, четвертого по счету, сезона развлекательного вокального шоу «Голос. 60+», и все они — дебютанты, как стало известно ФАН.

Кресла наставников команд займут такие популярные представители мира музыки, как Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин.

В слепых прослушиваниях выступят вокалисты старшего поколения, причем самому возрастному из них 96 лет! География конкурсантов по традиции весьма обширная.

Так, на сцену «Голос. 60+» выйдут исполнители из самых разных уголков, как Российской Федерации, так и стран бывшего Советского Союза и государств дальнего зарубежья. Это — Баку, Владимир, Волгоград, Днепродзержинск, Екатеринбург, Зеленоград, Кашира, Кельн, Киров, Краснодар, Лос-Анджелес, Луганск, Люберцы, Минск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Одесса, Омск, Орел, Париж, Пенза, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Ульяновск, Челябинск и многие другие.

Как всегда, в музыкальном шоу талантов конкуренция развернется между профессиональными музыкантами и людьми, чей род занятий совсем не связан с данным видом искусства.

Среди участников четвертого сезона, например, строитель и востоковед, инженер-конструктор и пилот, охотовед и косметолог, бывший солист балета и горный инженер, педагоги и научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже… Дед Мороз.

Ведущий прежний (и бессменный) — Дмитрий Нагиев. Премьера нового сезона шоу «Голос. 60+» состоится на Первом канале 3 сентября в 21:30 по московскому времени. Финал конкурса пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования и определится победитель сезона.

Ранее стало известно, что Первый канал скоро будет показывать реалити-шоу, которое посвящено съемкам уникального кинофильма «Вызов».

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Все новости / Шоу-бизнес / В новом сезоне шоу «Голос. 60+» на Первом канале в красные кресла сядут дебютанты
первый канал шоу голос. 60+
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