Полковник ФСИН назвал интервью Навального в NYT «сборником нездоровых фантазий»

Осужденный блогер Алексей Навальный написал отчет для своих западных работодателей, в котором в очередной раз смешал умышленную ложь с собственными фантазиями. Такое мнение в беседе с ФАН высказал ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко, комментируя интервью блогера в The New York Times.

В публикации американскому изданию Навальный жалуется на «невыносимые условия» в колонии, созданные, как он считает, для него лично в процессе отбывания срока за мошенничество.

«Писанина рассчитана на американцев»

«Сразу обращу внимание на начало статьи в The New York Times. Автор пишет, что редакция получила 54 страницы и что это является наиболее полным отчетом Навального. То есть письма блогера — это, по сути, отчет перед работодателями. Американцы прокололись, сболтнули правду», — подчеркнул офицер.

Затем Макеенко указал на жалобы арестанта на то, что в столовой, в которую его с заключенными водят для приема пищи, «часто дают кашу».

«Несомненно, фраза рассчитана на западного читателя. У русского человека каша никакого отторжения не вызывает. Перловая, рисовая, гороховая, пшеничная… В русских деревнях косарей во время сенокоса специально потчевали гречневой кашей, чтобы было больше сил. Но для американца каша — что-то дикое. В тюрьмах они поглощают каждый день макароны, сдобренные кетчупом. На такой еде далеко не уедешь!» — отметил ветеран ФСИН.

Полковник сообщил, что нормы питания в российских тюрьмах гораздо лучше, чем в европейских или американских: они обоснованы научными экспертами и утверждены после тщательных проверок.

«Навальный, который «тянет» срок в связи с совершенным им уголовным преступлением, был и остается капризным мажором, привык, похоже, к лобстерам и не стесняется это всячески подчеркивать. Россияне, которые ездили в США, знают, что хороших мясных продуктов в магазинах там просто нет. Лучше, чем с мясом, в американских зонах обстоят дела с овощами и фруктами. Но молочная продукция там отвратительная, она просто перенасыщена химией. Качество продуктов в российских тюрьмах гораздо выше», — заверил собеседник ФАН.

Макеенко заявил, что в российских колониях и тюрьмах условия вполне достойные, а если подобные заведения сравнивать с зонами на Западе — то просто отличные.

«В колонии, помимо питания в столовой, можно покупать продукты. Заключенные получают посылки. Еду хранят в холодильниках. Нормы морали в местах лишения свободы, именуемые «понятиями», определяют кодекс поведения. Есть «в одно рыло» нехорошо, а украсть еду у товарища там — «великий грех». Навальный сам упоминает, что иногда готовит с «коллегами» пищу. В колониях имеются электрочайники, плиты, микроволновки. Поверьте, с едой там «напряга» нет», — объяснил специалист по тюрьмам.

Prt Scr youtube.com / Интер Сторис

О «мускулистых мужчинах»

Смех у ветерана пенитенциарной системы вызвал фрагмент сочинений Навального, где он описывает «татуированных мускулистых мужчин со стальными зубами, которые ведут ножевые бои, чтобы занять лучшую койку у окна».

«Конечно, какой-то зэк может изготовить и спрятать заточку. Но в местах лишения свободы регулярно проводятся обыски, незаконные предметы изымают. «Ножевые бои» за место отдыха — нелепое вранье. От этого сборника фантазий про «мускулистых мужчин в татуировках» отдает чем-то нездоровым. Вот на зоне в США врунишку вполне могли бы «опустить», у них там «беспредел» полный. Поверьте, в колонии, где сидит Навальный, просто «землю роют», чтобы не произошло какого-нибудь ЧП», — сказал Макеенко.

По мнению полковника внутренней службы, полная нелепость — рассуждения арестанта Навального о том, что колония ему представляется «китайским трудовым лагерем», так как «все маршируют в строю и повсюду висят видеокамеры».

Осужденный блогер жалуется также на постоянный контроль, но сообщает американскому изданию, что «Россия — это Запад».

«Конечно, Навальный не может знать, как организованы трудовые лагеря в Китае, — отметил полковник. — Что касается постоянного контроля — это вполне естественно: надзор за осужденными регламентирован Уголовно-исполнительным кодексом России. Я был в тюрьмах Великобритании, Франции и прочих стран. Там надзор за осужденными также ведется круглосуточно, и везде установлены камеры. Это абсолютно нормально. В российской тюрьме на заключенного рекомендованная норма — 7 кв. м. А в Польше и Латвии, для примера, на зека отводится 2,5 кв. м. Навальный видел не ту Европу!»

Федеральное агентство новостей /

«На Навального стучит тот, кому он доверяет»

Макеенко добавил, что Навальный, очевидно, мало контактирует с другими сидельцами и поэтому считает, что «активист» и «стукач» — это одно и то же, о чем он и рассказывает американским читателям.

«Этот «клиент» написал, будто одна треть в российских тюрьмах — «активисты», то есть те, кто, по его мнению, служат информаторами надзирателя. Это очередная глупость. «Активисты» — люди, которые не придерживаются «воровских» традиций. Это нечто вроде «дедов» в армии. Они координируют организацию быта, и это, действительно, удобно для офицеров. Но информацию для администрации передают совсем другие зеки. Ведь при «активистах» не откровенничают. «Стучит» тот, на кого другие заключенные, включая Навального, и не подумают, в этом и есть смысл сбора оперативной информации. Эта система работает в тюрьмах всего мира», — рассказал сотрудник пенитенциарной системы.

Собеседник агентства заметил, что «активисты» получают шанс на условно-досрочное освобождение, как и те, кто в колонии активно трудится. К тому же, за работу в колониях и тюрьмах заключенным платят.

«В опусе, который от лица Навального напечатали в The New York Times, сообщается, что ему «заменили каторжные работы на просмотр телевизора». Каторжные работы существовали в СССР всего несколько лет после войны. На особо тяжелые работы в условиях Крайнего Севера направляли пособников фашистов — прибалтийских «лесных братьев», бандеровцев и полицаев. Навальный же осужден за мошенничество. В российских колониях заключенные заняты необременительным трудом: шьют рукавички и мешки, убирают мусор. От работы можно отказаться, но полезный труд приближает УДО и может как-то разнообразить отбывание срока», — подчеркнул сотрудник ФСИН.

Василий Макеенко добавил, что просмотр телевизионных программ и настольные игры предоставляют заключенным, не задействованным в работах. Арестанты, по словам ветерана ФСИН, могут пользоваться библиотекой, а также писать письма или заметки. Он удивился тому, что «борец с системой» называет подобный отдых «пыткой», и признался, что боится предположить, какие фильмы хочется смотреть избалованному Навальному.

Полковник заметил, что, судя по всему, «стойкий революционер» продолжает пребывать в грезах и полагает, будто и в колонии все должны его ублажать.

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