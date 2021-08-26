Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 19:41
19:38
Армия
Украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ, представленный на параде в Киеве
19:38
Весь мир
Общественные деятели ЦАР выступили за отмену санкций ООН в отношении республики
19:38
Происшествия
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек
19:36
Происшествия
Суд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
19:36
Шоу-бизнес
Адвокат раскрыл новые данные о смерти Легкоступовой и потребовал возбуждения дела
19:32
Происшествия
При взрыве в воинской части Казахстана пострадали более 30 человек
19:32
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Джиган и Пугачева платят за образование детей
19:31
Весь мир
Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
19:31
Общество
Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России
19:31
Политика
Финский политолог назвал Украину санитарным кордоном и серой зоной Запада
Все новости

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американский паспорт
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американский паспорт
instagram.com  /  @agutinleonid

Вашингтон, 26 августа. Дочь известных российских исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила американский паспорт. 22-летняя наследница звезд стала полноправной гражданкой США.

Единственный совместный ребенок артистов практически всю свою жизнь прожила в другой стране. В январе этого года Елизавета Варум сообщила, что наконец-то официально получила американское гражданство. И вот спустя полгода ей наконец-то выдали паспорт.

Радостной новостью дочь артистов похвасталась на своей странице в Instagram. Она опубликовала серию снимков из разных периодов своей жизни. В их числе оказалась и фотография, на которой она запечатлена за рулем с сияющей улыбкой и синим документом в руках.

«Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!» — пошутила наследница артистов.

Для многих поклонников звездной пары и самой девушки ее решение не стало шокирующим. В редких интервью она рассказывала, что практически ничего не знает о России, в связи с чем не скучает по малой родине. Своим домом она считает США, где окончила школу и завела друзей.

Анжелика Варум и Леонид Агутин многие годы считаются самой крепкой и счастливой парой отечественного шоу-бизнеса. Ранее физиономист Марина Быкова рассказала, как артистам удается сохранять семью все эти годы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американский паспорт
дети сша агутин семья варум
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru