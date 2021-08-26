Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американский паспорт

Вашингтон, 26 августа. Дочь известных российских исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила американский паспорт. 22-летняя наследница звезд стала полноправной гражданкой США.

Единственный совместный ребенок артистов практически всю свою жизнь прожила в другой стране. В январе этого года Елизавета Варум сообщила, что наконец-то официально получила американское гражданство. И вот спустя полгода ей наконец-то выдали паспорт.

Радостной новостью дочь артистов похвасталась на своей странице в Instagram. Она опубликовала серию снимков из разных периодов своей жизни. В их числе оказалась и фотография, на которой она запечатлена за рулем с сияющей улыбкой и синим документом в руках.

«Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!» — пошутила наследница артистов.

Для многих поклонников звездной пары и самой девушки ее решение не стало шокирующим. В редких интервью она рассказывала, что практически ничего не знает о России, в связи с чем не скучает по малой родине. Своим домом она считает США, где окончила школу и завела друзей.

Анжелика Варум и Леонид Агутин многие годы считаются самой крепкой и счастливой парой отечественного шоу-бизнеса. Ранее физиономист Марина Быкова рассказала, как артистам удается сохранять семью все эти годы.