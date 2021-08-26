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Скончался бывший нападающий сборной СССР по хоккею Владимир Шадрин

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:34
Спорт
Скончался бывший нападающий сборной СССР по хоккею Владимир Шадрин
TACC  /  Ун Да-Син Вячеслав

Москва, 26 августа. Бывший нападающий сборной Советского Союза по хоккею и московского клуба «Спартак» Владимир Шадрин умер в возрасте 73 лет.

Новость о смерти заслуженного мастера спорта СССР сообщили в его родном клубе «Спартак». Причины смерти легендарного хоккеиста пока не разглашаются.

«На 74-м году жизни не стало легендарного нападающего московского «Спартака» и сборной СССР Владимира Николаевича Шадрина. Владимир Шадрин — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и трижды чемпион страны в составе родного клуба», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Клуб принес искренние соболезнования родным и близким хоккеиста и всем болельщикам. О дате прощания с Шадриным пока ничего не известно и будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина. Артист умер в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с раком легких.

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хоккей спартак смерть шадрин
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