Скончался бывший нападающий сборной СССР по хоккею Владимир Шадрин

Москва, 26 августа. Бывший нападающий сборной Советского Союза по хоккею и московского клуба «Спартак» Владимир Шадрин умер в возрасте 73 лет.

Новость о смерти заслуженного мастера спорта СССР сообщили в его родном клубе «Спартак». Причины смерти легендарного хоккеиста пока не разглашаются.

«На 74-м году жизни не стало легендарного нападающего московского «Спартака» и сборной СССР Владимира Николаевича Шадрина. Владимир Шадрин — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и трижды чемпион страны в составе родного клуба», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Клуб принес искренние соболезнования родным и близким хоккеиста и всем болельщикам. О дате прощания с Шадриным пока ничего не известно и будет сообщено дополнительно.

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