Политолог Безпалько объяснил, почему США не помогут Украине с санкциями против «СП-2»

Москва, 26 августа. США проигнорируют призывы Украины ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», так как Вашингтон боится дальнейшего ухудшения отношений с Германией.

Соответствующим заявлением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько. По его словам, строительство газопровода не относится к политике, проект является сугубо коммерческим. Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ добавил, что нет каких-либо оснований для выполнения требований Украины.

Политолог подчеркнул, что американская сторона боится дальнейшего ухудшения отношений с Берлином. Помимо этого, он отметил, что Киеву необходимо налаживать отношения с Российской Федерацией, а не использовать Вашингтон, как дубину в этом вопросе, передает «Общественная Служба Новостей».

«Вопрос с «Северным потоком — 2» пока что решен. Если бы американцы хотели против него бороться, выдвигать какие-то санкции, то уже делали бы это. Конечно, вряд ли газопровод будет принят США. Но все эти украинские требования, тем более представителей «Нафтогаза», будут игнорироваться<...>Очевидно, что слишком сильно у США обостряются отношения с Германией и они дальнейшего ухудшения не хотят», — заявил Безпалько.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина намерена продвигать идею о введении санкций в отношении немецкого оператора Nord Stream 2 AG. По его словам, сертификация компании в качестве независимого оператора идет вразрез с договоренностями Германии и США о вводе в эксплуатацию газопровода.